«Puslespillet er snart ferdig. Nå vil jeg ha sport.»

KOMMENTAR: Jeg gleder meg til jeg igjen kan glede meg til noe.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er mer enn nok pusling nå. Savnet etter sport er enormt, skriver Anders Pamer. Foto: Privat

Alt av idrett er satt på vent. EM i fotball er utsatt til neste år. OL er utsatt til neste år. De store fotballigaene er utsatt til senere i sommer, kanskje blir hele sesonger avlyst. Norsk fotball starter tidligst sent i mai.

Og hva har vi sportsinteresserte å se frem til?

Helgens runde i hviterussisk Vysejsaja Liha gjelder ikke. Svaret på spørsmålet over er: Ingenting.

Det er tungt. Det er selvfølgelig blåbær i forhold til mye annet som foregår i verden akkurat nå. Men det er tungt likevel. For mange av oss.

Er det lov å si?

Ralf Fährmann kan utøve sitt sirkus foran tomme tribuner. Det er bedre enn ingenting for mange sportsinteresserte som nå hungrer etter noe å glede seg til. Foto: Ørjan Deisz

Sikkert ikke. Sportsinteresse er ikke en spesielt stueren diagnose. Det vil si at man vier seg til noe som er uviktig, er opptatt av lek og moro og ikke det som virkelig betyr noe her i livet. Og i en situasjon hvor mange av oss mister jobbene og andre blir syke og dør, da er det upassende å jamre seg over trivielle ting. Som at vi savner sport.

Glede er individuelt. Noen finner massiv lykke ved å trakke gatelangs, gjerne i samme trasé som dagen i forveien. Det er jo rene folkesporten nå. Å gå på tur. Selv tenåringer har begynt å gå på tur.

Vi har alle vårt.

En formålsløs spasertur er for meg selve toppen av kjedsomhetens kransekake. Treet står på samme sted som i går, stubben har ikke endret seg, huset er fortsatt rødt med hvite karmer. Én ting er å spasere hvis man skal et sted, for eksempel til en kamerat for å se fotballkamp. Det kan også gi et visst utbytte å rusle for å oppdage et sted man ikke har sett før. Men en fast runde? Som en trivselsskadd løve i en dyrehage?

Nå har jeg gått tur. Alle tenkelige turer. Jeg nekter å gå dem om igjen.

Skal jeg lese en bok? Jeg leser gjerne. Men ikke når jeg må lese en bok. Å lese en bok fordi man må lese en bok, det heter å gå på skole. Jeg er ikke helt der.

Nei. Jeg vil ha sport. Fotball, helst. Men jeg kunne godt tenke meg et sykkelritt, en formel-1-runde, et friidrettsstevne eller en god boksekamp. Jeg ser faktisk ikke bort fra at et ferskt snooker-oppgjør kunne appellert. Golf-hungeren har ikke rammet meg ennå, men hvem vet?

I stedet sitter jeg rundt kjøkkenbordet med et puslespill. 2000 biter. Halvparten viste seg å være blå himmel. Resten er av en foss i Brasil. Jeg er kommet til fossen nå. For en fargeblind er det ren selvplaging. Men det fine med puslespill er at hver brikke fører deg fremover. Det har en ende.

Da er det verre med sporten. Ingen løsning i sikte. Helgens meldinger om at Bundesliga snart skulle starte opp igjen, viste seg å være en overdrivelse.

Verdammt.

Nok puslespill. Anders Pamer vil ha sport. Foto: Jan M. Lillebø

Det er flere av oss. Jeg fikk en melding fra min bror med bilde av fingrene hans. Han pleier ikke sende sånne bilder, men han hadde altså utviklet lange negler. Fraværet av Liverpool-kamper gjør at han snart behøver manikyr, han biter dem ikke lenger. Naboen min maser om at BT må kjøpe rettighetene til Vysejsaja Liha.

Problemene våre er ikke alvorlige. Men det må være lov å innrømme at det er fordømt kjipt at det ikke finnes sport? Ikke engang en ATP-turnering i Florida, ikke så mye som et sjakkparti fra Sibir. Om ikke annet så synliggjør denne koronakrisen avhengighetens fulle omfang.

Ikke visste jeg hvor hardt rammet jeg var, hvor inderlig jeg savner min daglige dose. Et maratonløp, sier ekspertene. Dette er en maraton. Vi må bare holde ut.

Mulig de kan mye om epidemier, disse legene. Men de lurer ikke meg.

For en maraton varer i drøyt to timer. Puslespillet har allerede vart i elleve døgn. Og fossen er tusen biter og skummende hvit.

Jeg gleder meg til jeg har noe å glede meg til igjen.