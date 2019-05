Nest-Sotra trekkes ett poeng

Norges Fotballforbund skriver i en pressemelding at 1.-divisjonsklubbene Nest-Sotra og Strømmen er blitt trukket ett poeng hver «for ikke å ha nådd sine delmål i det finansielle oppfølgingssystemet».

Strømmen har påklaget avgjørelsen.

Det er usikkert om Nest-Sotra gjør det samme. Daglig leder Ole Kårtveit har ikke besvart BTs henvendelse.

NFF melder om rekordhøy omsetning i toppfotballen, med 1,9 milliarder i omsetning for Eliteserien og 1. divisjon.

De fleste klubber driver godt, samtidig som det er enkeltklubber som sliter med å oppnå økonomisk bærekraft.

– Det underliggende bildet viser at noen klubber gjør det veldig bra, mens andre sliter noe med å oppnå økonomisk bærekraft. Klubber som drifter i ubalanse må justere kursen, sier seksjonsleder for klubbstøtte i NFF, Rune Nordhaug, i pressemeldingen.

Alle klubbene i Eliteserien er i såkalt gul eller grønn kategori.

– Jeg er glad for at det ikke er noen klubber i rød kategori i Eliteserien, men jeg er ikke fornøyd med at klubblisensnemnda må ilegge flere reaksjoner denne gangen, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Totalt 79 klubber er vurdert og kategorisert av NFF. Det har gitt åtte nye reaksjoner og åtte nye pålegg av handlingsplaner, sier han.