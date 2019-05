Norges storstjerne har VM-troen: – Vi lærte enormt mye av å stå i dritten

Mandag ble landslaget samlet for å gjøre de siste forberedelsene til fotball-VM, som bare er noen få uker unna.

Det skjer etter at de for to år siden kom poengløse hjem fra EM uten å ha scoret ett eneste mål. Kritikken mot laget haglet, og særlig landslagssjef Martin Sjögren fikk hard medfart.

Den gang satt Reiten mer på benken enn hun spilte. 24-åringen er overbevist om at VM i Frankrike vil vise hvor mye Norge har hevet seg siden kjempenedturen i Nederland.

– Vi lærte enormt mye, både som lag og enkeltspillere, av å stå i dritten. Det gjorde noe med oss. Samholdet og lagmoralen er nå på et helt annet nivå, og jeg synes vi er et helt annet lag enn vi var for to år siden. Jeg tror vi kommer til å gjøre det bra, sier Reiten til Aftenposten og legger til:

– Som lag har vi kommet langt. Nå gleder jeg meg til VM starter, slik at vi kan vise det frem.

Fakta: Norge i VM 1991: Sølv 1995: Gull 1999: 4.-plass 2003: Kvartfinale 2007: 4.-plass 2011: Røk ut i gruppespillet 2015: Åttendedelsfinale

Berit Roald, NTB scanpix

En klokere gjeng

Sjögren føler også at laget kom styrket ut av de turbulente ukene under og etter EM. I tillegg til mesterskapsfiaskoen måtte svensken en måned senere håndtere bråket rundt Ada Hegerbergs landslagsavgang.

– Den store læringen er at vi har vært gjennom et mesterskap der det har blåst som verst. Det er selvsagt læring for meg som leder, men også for gruppen og støtteapparatet. Der og da var det smertefulle erfaringer, men vi lærte samtidig enormt mye. Jeg tror vi fikk stor nytte av det mesterskapet vi gjorde i 2017, sier Sjögren.

Reiten, som allerede har bøttet inn 12 seriemål på ti LSK-kamper i år, mener erfaring har hjulpet Norge til å ta nye steg.

– Det er en spennende og sterk tropp. Det er ingen nye som vi ikke har sett før, for alle har vært inne på samling i hele år. Så dette er en gjeng som har vært med en stund. Vi er blitt både litt større og litt klokere.

Terje Pedersen, NTB scanpix

God start blir viktig

I EM havnet Norge rett i bakleksa etter et surt overtidstap for Nederland. Sjögrens lag greide aldri å reparere skaden og var i realiteten slått ut før tredje og siste gruppekamp.

– Nå blir det selvfølgelig viktig å starte med seier mot Nigeria, sier Reiten og viser til åpningskampen i Reims 8. juni.

Fire dager senere venter vertsnasjon Frankrike i Nice, mens Norge avslutter VM-gruppespillet mot Sør-Korea 17. juni.

– Det er en veldig, veldig tøff gruppe. Sør-Korea ligger én plass bak oss på FIFA-rankingen, så det kommer til å bli tøft og jevnt. Frankrike på hjemmebane ... Jeg er glad vi ikke møter dem i åpningskampen. Fotballen er rund og alt er mulig, sier Reiten, som står med fem mål på 36 landskamper.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Norges Fotballforbund har også denne gangen et uttalt mål om å ta medalje. Fotballjentene tok EM-sølv i 2013, men i VM er det ikke blitt edelt metall siden gullet i 1995.

– Vi vet det er ambisiøst, men treffer vi på alt har vi en mulighet til å klare målet om medalje. Ingen vil være mer glad enn meg om vi lykkes, sier Sjögren.

Kvinnelandslaget reiser til Frankrike 30. mai. Tre dager senere spiller Norge generalprøve mot Sør-Afrika i Amiens.