Søderlund reddet RBK fra nytt poengtap

Rosenborg - Mjøndalen 3–2 (2–1)

LERKENDAL: Etter tapet mot Haugesund 16.mai innrømmet flere sentrale spillere at de mangler selvtillit og at de må erkjenne at Rosenborg per i dag er et bunnlag.

Samtidig var de klare på at de gledet seg til oppgjøret mot Mjøndalen. Dette skulle bli kampen der de viste seg fra en langt bedre side og tok sesongens andre seier.

Mot Mjøndalen var Nicklas Bendtner igjen vraket fra troppen. Alexander Søderlund fikk igjen oppgaven på topp av RBKs hardt pressede trener, Eirik Horneland. Samtidig fikk Emil Konradsen Ceide tillit fra start.

Horneland dirigerte

13.038 tilskuere så en meget aktiv Eirik Horneland dirigere spillerne sine fra sidelinja i dette oppgjøret. På åtte kamper har Rosenborg kun scoret fire mål, og det første kvartet leverte hjemmelaget en sjansefattig forestilling hvor Mike Jensens to skudd på midt på Mjøndalen-målvakt Mathias Eriksen Ranmark var RBKs avslutninger på mål.

Rosenborg hadde ballen mest, men som så mange ganger tidligere i år, manglet nødvendig timing, presisjon og selvtillit foran motstanderens mål. Innlegg ble blokkert eller fant beina til en forsvarer.

Etter 25 minutters spill etablerte Rosenborg et visst trykk foran Mjøndalens mål og kjempet seg til to cornere på rad. På det andre forsøket klabbet Mjøndalens forsvarere det til for seg selv foran egen keeper.

Håvard Jensen

En våken Tore Reginiussen utnyttet den dårlige klareringen og scoret et meget etterlengtet mål for Rosenborg da 27 minutter var spilt.

Vakkert RBK-angrep - så kalddusj

Kun tre minutter senere steg jubelen igjen på Lerkendal. Vegard Eggen Hedenstad hadde tatt løpet på høyrekanten, slo et presist innlegg foran mål og fant Yann-Erik de Lanlay som bredsidet ballen inn bak Ranmark i Mjøndalen-målet.

Et vakkert Rosenborg-angrep som virket som en skikkelig vitamininnsprøytning på hjemmelaget.

I de neste minuttene leverte Eirik Hornelands spillere en forestilling som vitnet om at de hadde fått tilbake trua på at de faktisk kan vinne fotballkamper.

Håvard Jensen

Bevegelsen foran ballfører ble bedre, og Alexander Søderlund var nær ved å øke RBKs ledelse til 3-0 etter en drøy halvtime. Defensivt klarte de å beholde roen da Mjøndalen kom på visitt, men i det 39. minutt glapp det.

Da kom årets 13. baklengsmål da Stian Semb Aasmundsen fikk fulltreff fra cirka 14 meter.

Nå virket det som om frykten for nok et baklengsmål spredte seg, og Rosenborg kan takke to kjemperedninger av André Hansen de siste fem minuttene for at de gikk til pause med ledelse 2-1.

Dundret i tverrliggeren

Etter hvilen var det Mjøndalen som åpnet friskest. Selv om Rosenborg spilte med høye skuldre, var det likevel klart at Rosenborg ikke var interessert i å gi fra seg denne seieren uten kamp. Selv om ikke alle pasningene satt som de skulle, var det stor vilje til å kjempe ute på gressmatta. Mjøndalen forvarte seg imidlertid godt, og Rosenborg slet med å omsette ballinnehavet til farlige målsjanser.

I det 58. minutt var i stedet gjestene farlig frampå, men Tonny Brochmanns suser fra 18 meter smalt i tverrliggeren. Det lå en utligning i lufta, og i det 65. minutt var Brochmann på plass foran mål igjen. Denne gangen sto ikke treverket i veien, og dermed var stillingen på Lerkendal 2-2.

Skulle ikke Rosenborg lykkes med å vinne denne kampen heller?

Så hvor deilig må det ikke ha vært for Eirik Horneland å se Alexander Søderlunds prestasjon bare minuttet etterpå. Da snappet spissen våkent en svak pasning i Mjøndalens forsvar og scoret sikkert alene mot keeper. Da gikk det et lettelsens sus gjennom tribunen på Lerkendal.

De siste 20 minuttene av kampen klarte ingen av lagene å score, selv om Mjøndalen skremte Rosenborg ved et par anledninger på dødball og kontring.

Med seieren over Mjøndalen klatret Rosenborg opp til 12.-plass på tabellen.