Ingebrigtsen måtte til legen etter VM-sprekk: – Han ble 100 prosent utmattet

Aarhus: Jakob Ingebrigtsen løp hissig ut fra start og holdt seg blant frontløperne, ikke helt i tet, men våkent med.

Etter den første av de fire rundene senket han seg bakover i feltet, la seg på halen av ledergruppen med 12, 13 gutter.

Etter tre runder måtte han slippe litt, men ikke fryktelig mye. Han var seks sekunder etter teten da klokken ringte.

Til slutt ble 8 kilometer terreng vel langt, lenger enn han har konkurrert tidligere. Han ble nummer 12 og skrev for en gangs skyld ikke historie.

Ingebrigtsen var helt utmattet etter målgang og måtte hjelpes ut av målområdet.

Til lege

Jakob Ingebrigtsen måtte til medisinsk behandling etter løpet.

– Jakob angret på at han ikke slo av tempoet etter to runder. Da følte han at han ikke hadde dagen. Men han har jo ikke evnen til å gi seg, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Han ble 100 prosent utmattet, la han til

Ifølge Gjert Ingebrigtsen er det ikke alvorlig medisinsk.

Etter omtrent en time kom Jakob Ingebrigtsen ut fra det medisinske teltet. Der ble han tålmodig stående og lot seg avbilde med fans som ville ha selfies. Han var den desidert mest populære.

– Hadde jeg hatt litt bedre vett, hadde jeg stoppet etter to runder. Men jeg er laget slik at jeg ikke gir meg, og det må jeg svi for nå. Jeg er fullstendig utslitt. Men jeg kunne ikke gi meg heller, for folk ropte navnet mitt langs løypa - hele tiden. Og egentlig er jeg stolt over at jeg i det hele tatt kom i mål. Men det skjer aldri igjen. Aldri en gang til i et sånt type løp, sier han til Aftenbladet.

Vinner ble etiopieren Milkesa Mengasha.

Kunne han gjøre noe ingen europeer har gjort på 25 år, kunne han til og med makte noe ingen europeer har gjort på 35 år.

– Sammenhengende pine

Det var utfordringen da Jakob Ingebrigtsen stilte til start i VM terreng U20 i det vakre parkområdet som omkranser Vikingmuseet, Moesegaard, noen få kilometer sør for Aarhus.

– Jakob Ingebrigtsen er her for å skrive historie på historisk grunn, fastslo speakeren entusiastisk.

Det gikk altså ikke. Ingen europeer har kommet blant topp ti siden 1994, og ingen europeer har tatt medalje i terrengløp i U20-klassen på 35 år.

Før løpet karakteriserte Jake Wightman løypen som 4 ganger 2 kilometer sammenhengende pine.

– Jeg har aldri sett en tøffere trasé, her er bakker og sandgroper, her er vind. Vanligvis går det fryktelig fort fra start. Her går du rett på en lang motbakken, og den som kjører for tøft ut, vil bli voldsomt straffet, sa Wightman som tok bronse på 1500 meter da Jakob vant gull i Berlin i fjor høst.

Under oppvarmingen uttrykte Jakob Ingebrigtsen overfor Aftenbladet at han var spent på hvordan han selv ville takle løypen.

– Men jeg er like spent på hvordan mange av konkurrentene tilpasser seg en trasé med så mange bakker, sa han.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen dro på befaring av løypen klokken halv sju lørdag morgen.

– Jeg hadde sett en film tidligere, men ble veldig overrasket. Bakkene var mye brattere og lengre enn jeg forestilte meg, forteller han.