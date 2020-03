FIS-kongressen i Pattaya blir trolig avlyst

Det skal mye til om ikke det internasjonale skiforbundet (FIS) velger å avlyse kongressen i Pattaya, Thailand. Avgjørelsen skjer trolig fredag.

Skipresident Erik Røste tror at FIS-kongressen i Pattaya i Thailand i midten av mai blir avlyst. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

NTB

Presidenten i Norges Skiforbund, Erik Røste, som også er styremedlem i FIS, er ikke spesielt optimistisk.

Han var tidligere i uken klar på at han tror utfallet blir avlysning:

– Med den uoversiktlige og uavklarte situasjonen som er med et virus ute av kontroll og både utreiseforbud fra mange land og innreiseforbud til mange land, tror jeg alle for lengst har innsett at det ikke blir noen kongress i mai 2020. Det tror jeg blir en kort diskusjon, sa Røste til VG tirsdag.

Telefonkonferansen er planlagt fredag kl. 15.00 europeisk tid.

FIS-styret har tidligere måtte tåle en kritikk fordi man valgte Pattaya i Thailand for kongressen fra 17. til 23. mai.

Pattaya er for folk flest mest kjent for å være et forlystelsessted med sine mange nattklubber og strippebarer.

Det var på denne kongressen at Trondheim skulle få formelt ja til å arrangere ski-VM i nordiske grener i 2025.

Trondheim er for øvrig eneste søker til mesterskapet.

FIS-kongressen samler over 1000 delegater fra alle medlemslandene i forbundet.