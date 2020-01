Stenseth fikk det tøft i sprintfinalen

Ane Appelkvist Stenseth ble nummer seks da Natalja Neprjajeva vant sprintfinalen i Oberstdorf.

Ane Appelkvist Stenseth var eneste norske finalist under søndagens sprint. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Ane Appelkvist Stenseth imponerte under søndagens sprint i Oberstdorf. Men i finalen ble det for tøft for 24-åringen.

Stenseth havnet på sisteplass under sprintfinalen.

Natalja Neprjajeva vant foran slovenske Anamarija Lampic og amerikanske Jessica Diggins.

– Kanskje ble det en litt for lang og tøff løype for Stenseth, til å orke også i en finale, sa NRK-kommentator Jann Post.

Det hadde Post rett i, ifølge Stenseth selv.

– Jeg er så sliten, jeg har ikke så mye mer å si. Det var rimelig bekmørkt, jeg prøvde å bite meg fast i starten, men jeg ble så sliten. Det var en hard løype med tre harde bakker, hvor det svinger og skjer mye overalt. Nå gleder jeg meg til å legge meg i fosterstilling i ett minutt. Nå skal batteriene lades frem mot NM, sa Stenseth til NRK etter finalen.

Johaug røk ut i kvartfinalen

Therese Johaug imponerte i prologen, men det holdt kun til kvartfinale på sprinten for skidronningen på mellom- og langdistanse.

I det tredje kvartfinaleheatet havnet Johaug på tredjeplass, og tiden holdt ikke til semifinale. Likevel var Johaug svært fornøyd med egen innsats etter målgang.

– Det var close, sånn er det i sprint. Jeg er kjempefornøyd. Alle de beste sprinterne stiller til start, og jeg viser at jeg klarer å henge med. Det var opp til meg selv å gå fort. Jeg kan ikke skylde på noen, jeg hadde utrolig gode ski. Jeg er kjempefornøyd med hva jeg får til på sprint om dagen, sa Johaug til NRK.

Heidi Weng endte sist i det andre semifinaleheatet, og kvalifiserte seg dermed ikke til finalen.

Therese Johaug avbildet under søndagens verdenscup i sprint. Foto: Heiko Junge

Drama i prologen

Det var mye dramatikk allerede i prologen i søndagens verdenscupsprint.

19-åringen Eliza Rucka kollapset i sporet og ble fraktet bort fra stadion med scooter. Hun klarte etter hvert å gå ved egen hjelp, og det virket som om hun klarte seg bra. Det bekreftet også lege Jan Tauscher overfor svenske Expressen.

Rucka lider av en sykdom, og det har også hendt før at hun har besvimt i sporet.

