Kroatia til EM-semifinale etter thriller, kan bli Norges motstander

Kroatia er klar for semifinale i håndball-EM før de to siste kampene i hovedrunden. Lørdagens 25-24-seier over Tyskland sørget for det.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Kroatia hadde mye å juble da kampen mot Tyskland var slutt. Foto: Ronald Zak / AP

Kroatia og Spania topper tabellen i gruppe I med full pott, seks poeng hver. De er fire foran de nærmeste rivalene, og ettersom kroatene har slått alle de tre lagene som teoretisk kan innhente dem er laget allerede klart for semifinale. Ved poenglikhet er det nemlig innbyrdes oppgjør som avgjør.

Tittelforsvarer Spania er etter sin 30-26-seier over Østerrike så godt som semifinaleklar, men med tap både for Hviterussland og Kroatia i de gjenstående kampene, og hviterussisk seier over Østerrike, kan avansementet fortsatt ryke.

Tyske Kai Häfner stoppes av Kroatias Zeljko Musa (til v.) og Domagoj Duvnjak i lørdagens EM-kamp i håndball. Etter sin 25-24-seier er Kroatia klar for semifinale. Foto: Ronald Zak, AP / NTB scanpix

Fakta Kampene lørdag Hviterussland – Tsjekkia 28–25 (13–11) 6007 tilskuere Toppscorer Hviterussland: Mikita Vajlupaw 6. Tsjekkia: Ondrej Zdráhala 7. Utvisninger: Hviterussland 5 x 2 min, Tsjekkia 6 x 2 min. Spania – Østerrike 30–26 (17–16) 9232 tilskuere Toppscorer Spania: Jorge Maqueda 6. Østerrike: Janko Bozovic 5. Utvisninger: Spania 3 x 2 min, Østerrike 2 x 2 min. og ett rødt kort (Lukas Herburger). Kroatia – Tyskland 25–24 (11–14) 9307 tilskuere Toppscorer Kroatia: Igor Karacic 7. Tyskland: Timo Kastening, Uwe Gensheimer, Philipp Weber og Tobias Reichmann 4. Utvisninger: Kroatia 4 x 2 min, Tyskland 8 x 2 min.

I praksis er det Kroatia og Spania som er de aktuelle motstanderne dersom Norge følger opp sin flotte start på turneringen og tar seg til semifinale fra sin gruppe.

Tyskland ledet det meste av kampen mot Kroatia, men det kroatiske laget avgjorde i sluttminuttene. Igor Karacic ble matchvinner halvannet minutt før slutt, mens tyske Hendrik Pekeler satt utvist. Tyskland hadde flere muligheter til å utligne, men keeper Marin Sego sto i veien.

Tyskland ledet 14–11 ved pause og 17–12 et stykke ut i 2. omgang, men Kroatia var à jour på 22–22 da 12 minutter gjensto. I dramatiske sluttminutter viste kroatene seg som de beste.

Jorge Maqueda førte an med seks mål da Spania slo vertslaget Østerrike. I den første kampen lørdag holdt Hviterussland liv i sin semifinalesjanse med 28–25 over poengløse Tsjekkia.

Kroatia møter Tsjekkia mandag, før gruppefinalen mot Spania i siste runde onsdag.

Publisert: Publisert 18. januar 2020 23:10 Oppdatert: 18. januar 2020 23:23

