Tidligere Dortmund-proff advarer før Haalands hjemmedebut: – Det vil være meningsløst

Erling Braut Haaland er ventet å gjøre sin hjemmedebut for Borussia Dortmund fredag kveld.

Erling Braut Haaland med matchballen etter hat tricket i Borussia Dortmund-debuten på bortebane mot Augsburg. Foto: Stefan Puchner / DPA

Det tok ikke mer enn 22 minutter før Erling Braut Haalands venstrefot hadde ekspedert ballen i nettmaskene bak Augsburg-keeper Tomas Koubek tre ganger.

Hat trick i debuten – og ellevill Haaland-feber fulgte.

Fredag kveld fortsetter festen. Da får 19-åringen sin hjemmedebut på Borussia Dortmunds mektige hjemmebane: Westfalenstadion, eller Signal Iduna Park, som den heter på sponsorspråket.

Denne gule veggen venter Haaland i kveld - om han får hjemmedebuten sin. Foto: LEON KUEGELER / Reuters

Nordmannen har et ellevilt målsnitt denne sesongen. Han har scoret hele 31 mål på 23 kamper tilsammen for RB Salzburg og Dortmund i alle turneringer.

Det har Köln-trener Markus Gisdol lagt merke til. Fredag kveld leder han laget sitt i Haalands hjemmedebut for Dortmund.

– Vi kommer til å kjøre dit i en ganske stor lagbuss. Vi bør kanskje sette den i boksen, eller kanskje tre busser ved siden av hverandre (for å stoppe ham, journ.anm.) sa Gisdol ifølge Goal.

En spesiell opplevelse

Det er ventet rundt 80.000 tilskuere når Haaland og lagkameratene løper ut på Westfalenstadion fredag kveld. Mange av dem er naturlig nok nysgjerrige på det 19 år gamle spissfenomenet.

Tidligere fotballproff Jan-Derek Sørensen spilte for Dortmund fra 2000 til 2003. Han lot seg ikke påvirke av alt mulig utenfor banen da han debuterte på Westfalenstadion i sin tid.

– Jeg husker kampen, men var såpass konsentrert og opptatt av det jeg skulle gjøre. Det var ikke snakk om å nyte noe, men opplevelsen av å spille for en så stor klubb var spesielt, sier Sørensen.

Tidligere Borussia Dortmund-proff Jan-Derek Sørensen trener i dag Bærums Sportsklubb. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Ber supporterne roe ned forventningene

Den tidligere vingen er svært glad på Haalands vegne etter den elleville debuten.

– Jeg tror han er noe som Dortmund trengte. Han er en spillertype med bra fart, truer bakrom, har styrke og kan virkelig spille kombinasjonsspill og. I tillegg skyter han raskt, noe som gjør det vanskelig for keeperen. Dortmund er et bra lag, men de hadde ikke den typen på topp.

Han advarer imidlertid mot å legge for mye forventninger på Haalands skuldre. Oppmerksomheten var enorm etter jubeldebuten, og man kunne kanskje tilgitt enkelte Dortmund-fans for å drømme om at nordmannen skyte dem til seriegull. Det blir litt voldsomt, mener Sørensen.

– Han er 19 år. Du kan ikke legge forventninger om seriegull på en 19-åring. Det vil være meningsløst. Da har du ikke nok innsikt i hvordan fotballen fungerer.

Ikke i startelleveren?

Det virker som Dortmund-trener Lucien Favre er enig med Sørensen. Haaland startet som kjent ikke mot Augsburg. Favre har i forkant av møtet med Köln sådd tvil rundt nordmannens startplass. Haaland slet som kjent med en mindre skade da han kom til de gulsvarte.

– Husk at Erling var borte fra trening med skade tre uker i desember, og han jobbet alternativt de fem første dagene med oss i Marbella, sa Favre under et møte med pressen tidligere i uken.

Det er dermed ikke gitt at Haaland starter, men han blir nok å se på banen, om Dortmund skulle behøve det.

Da kan 19-åringen fra Jæren sende Westfalenstadion til himmels.

