Ingen norske klubber har bydd på Forren. Nå kan han havne i Sverige

Ifølge Vegard Forrens agent Sverre Mauseth vurderer midtstopperen et tilbud fra en utenlandsk klubb. Nærmere bestemt en svensk klubb.

Vegard Forren (32) vurderer et tilbud fra en utenlandsk klubb, melder hans agent til TV 2. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Henrik Gill

Daniel Nerli Gussiås

Det skriver TV 2 onsdag formiddag.

Torsdag forrige uke var Vegard Forren ferdig i Molde. Midtstopperen er nå på klubbjakt, og har uttrykt at han ønsker å fortsette karrieren i Norge.

En rekke eliteserieklubber er blitt nevnt som 32-åringens neste stoppested, deriblant Brann.

Men ifølge midtstopperens agent har ingen norske klubber gitt et tilbud til Forren.

– Han har fått et tilbud fra en utenlandsk klubb. Han må gi svar allerede i morgen (torsdag), sier agent og rådgiver Sverre Maurseth til TV 2 onsdag.

På spørsmål om Forren vurderer tilbudet, svarer Maurseth:

– Tilbudet er meget aktuelt.

Da Rbnett var i kontakt med Mauseth onsdag, ville han ikke kommentere hvilket land det var snakk om, men mye tyder på at en avtale landes torsdag.

Senere utover ettermiddagen tyder mye imidlertid på at det kan dreie seg om den svenske klubben IFK Göteborg. Det skal være snakk om en ettårsavtale.

Det melder blant andre svenske Expressen.

– Ingen kommentar, sier Sverre Mauseth til Rbnett på spørsmål om Forren kan havne i Sverige.

Vinduet åpner neste uke

Eliteserien sparkes i gang tirsdag 16. juni, og Forren har dermed ikke så altfor god tid til å finne seg en ny klubb. Overgangsvinduet åpner 10. juni.

Etter at Forren og Molde skilte lag, la ikke midtstopperen selv skjul på at han ønsket å fortsette karrieren i Eliteserien denne sesongen.

– Jeg tror fortsatt det er muligheter for meg i Eliteserien 2020. For min del handler det om å konsentrere meg om å spille fotball. Jeg vet ikke hvor jeg er de neste seks månedene, men jeg er åpen for enhver eliteserieklubb, sa Forren til RBnett forrige uke.

På spørsmål om en utenlandsk klubb var uaktuell, svarte 32-åringen:

– Skulle det dukke opp noe veldig interessant er det aldri utelukket, men det mest sannsynlige nå er at jeg fortsetter i Norge. Først har jeg en jobb å gjøre med å overbevise mange om at jeg fortsatt er en god fotballspiller med gode år igjen.

Forren, som nå er klubbløs, har spilt for Molde FK i tre perioder siden 2007. I mellomtiden har han også vært innom de engelske klubbene Southampton og Brighton.