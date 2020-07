Tor Odvar Moen har en klar visjon for Molde Håndballklubb de neste årene. Her er han inlosjert på sitt nye kontor på Aker stadion. Den fotballglade håndballprofilen ser på det som en fin bonus at han bare kan titte ut vinduet for å se MFK-spillerne i aksjon. Fredag hadde spillerne imidlertid treningsfri. Foto: Bjrøn Brunvoll