Heidi Løke og hennes fighting face er klar for kamp om en semifinaleplass i VM. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Resultatene gikk imot Norge - nå må håndballjentene gjøre jobben selv for å komme til semifinale

Norge må ordne opp selv i VM. Sørkoreanerne hjalp ikke til.

Publisert:

Nederland-Sør-Korea 40–33

KUMAMOTO. Heidi Løke og resten av landslaget fikk ingen godmelding før egen kamp mot Tyskland onsdag klokken 12.30.

Det kunne de gjort, dersom Sør-Korea hadde vunnet eller spilt uavgjort mot Nederland. Da hadde Norge vært i semifinalen i VM før de selv hadde løftet en finger.

Det skjedde ikke. Det ble reneste målorgie i Aqua Dome, der Nederland ledet 23–16 allerede etter første omgang.

I 2. omgang tok Sør-Korea seg litt sammen, men kunne aldri true sine motstandere. 40–33, tilsammen 73 mål, er mange baller i buret på 60 minutter.

Sør-Korea klarte aldri å bli noen verdig motstander for stjernen Estavana Polman og hennes lagvenninner, som tidligere i VM slo Norge.

Nå blir det spennende å se utfallet av Norge-Tyskland. Ved uavgjort eller seier er det Norge som vinner puljen. Ved tap blir det kaos. Da kan flere lag ende på samme poengsum, og det er innbyrdes oppgjør som teller. Det blir mye om og men.

Ekspertkommentator Gunnar Pettersen i TV3 sa før Sør-Korea-Nederland-kampen at Norge uansett hva som ville skje, om semifinaleplassen hadde vært sikret eller ikke, kom til å spille for fullt.

– Det skyldes at det er avgjørende å vinne gruppen. Ingen vil møte Russland, sier han om laget som vinner den andre puljen i mellomspillet.

Russland, Frankrike og Norge var de lagene som en samlet ekspertgruppe før VM mente ville komme på pallen. Frankrike, regjerende verdens- og europamester før det blir avløsning i VM søndag, gikk ut tidlig.

I dette mesterskapet har det vært åpent hele veien, med mange resultater som har overrasket trenere og spillere.

Breistøl – får hun sjansen

Nå gjelder det bare at ikke Norge får seg en overraskelse, men heller overrasker den andre veien.

Kanskje kan Hergeirsson trekk ved å løfte inn høye Kristine Breistøl i laget bli et lurt trekk? Den 193 cm lange spilleren, som holder til på Danmarks beste lag Team Esbjerg, er en slik spiller.

Helene Gigstad Fauske, som til daglig spiller sammen med Stine Skogrand i Herning-Ikast, fikk ikke så mange muligheter. Hun er ellers en meget god spiller, playmaker i danskenes klubblag, og en spiller treneren der mener er gudbenådet.

Fauske var med i forrige VM, der Norge fikk sølv, og må jobbe videre for å bli blant de utvalgte det blir satset på.

Norge pleier å komme til hallen halvannen time før start, men har helt sikkert fulgt med på utfallet av dagens første kamp i halen.

Lois Abbingh fra Nederland ble kåret til banens beste. Hun scoret 11 mål. Polman hadde 6. Lagets uttellingsprosent var 63.

Nederlenderne jublet uhemmet for seieren, og lever i håpet om at det er de som skal komme til semifinale til slutt. Nederland har et overtak på Norge ved poenglikhet.