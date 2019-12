Stine Bredal Oftedal og de andre norske håndballjentene varmet opp i boblejakker under treningen fredag formiddag. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Håndballjentenes uvanlige VM-oppladning: Måtte trene i boblejakker

Landslaget ble møtt av en iskald hall da de skulle trene fredag.

KUMAMOTO, JAPAN: Oppladningen til fredagens kamp mot Nederland i håndball-VM ble litt utenom det vanlige. For da spillerne skulle ha en økt på formiddagen japansk tid, var det svært kaldt da de kom til en ny hall.

Noen hadde glemt å slå på varmen, og Stine Bredal Oftedal og hennes lagvenninner måtte ha boblejakkene på under oppvarmingen.

– Godt å ha litt kald luft, så våkner folk, sa Thorir Hergeirsson etterpå, ifølge NTB.

Landslagssjefen er en mann som aldri sutrer eller ser det negative i slike utfordringer. Det samme skjer hvis en utøver er skadet. Han synes det er trist for den som gjelder, men tenker alltid at laget må spille med dem som er friske, som er tilgjengelig.

Derfor ble han heller ikke stresset over kulden i hallen.

Marta Tomac og Moa Högdahl varmer opp i boblejakke på VM-trening fredag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ingen grunn til bekymring

Hergeirsson sier til Aftenposten at han alltid har tenkt positivt, og det har han med seg hjemmefra.

– Det kom inn med morsmelken. Jeg hadde en mor som gikk bort for tre år siden. Hun så alltid muligheter. Dessuten var jeg heldig med å få jobbe med Marit Breivik, som er en slik type. Jeg har jobbet med folk som er mulighetsorientert både i barndom og senere, sier han.

I den viktige kampen fredag ser Hergeirsson alle muligheter, samtidig som han tror det blir tøft. Norge har vunnet alle sine kamper, Nederland har tapt én. Begge er klar for hovedrunden, som starter søndag.

– For første gang skal vi møte et lag som også har et høyt tempo. Det blir en omstilling, sier han.

Sjefen tenker på de tidligere kampene i mesterskapet, med litt annen type håndball. Angola hadde fysisk store spillere, et lag som Serbia kjempet lenge, men ga litt opp på slutten og løp ikke hjem.

Statistikken er bra

Nettopp det at Norge møter et løpssterkt lag som dem selv, kan gi uventede utslag. Men Norge har solid statistikk å vise til. Laget har ikke tapt for Nederland på de syv siste mesterskapskampene.

En som ser frem til å løpe i denne kampen er Camilla Herrem. Hun elsker å skyte fart på vingen, og har noen gang irritert seg over at Norge ikke har utnyttet farten godt nok.

– Ja, det kunne vi gjort mot Angola, sier 33-åringen, som i alle fall skal rette opp de skuddbommene hun opplevde i dette oppgjøret.

Emilie Hegh Arntzen varmer opp i boblejakke på VM-trening fredag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hovedrunden starter søndag

Norge er uansett sikret å ta med seg to poeng (dersom det skulle bli tap mot Nederland) til hovedrunden. Tre lag går videre fra gruppen. Slovenia og Serbia kjemper om den siste plassen.

Mange lag lever farlig på slutten av gruppespillet. Danmark er i en slik posisjon. Dersom Frankrike vinner, ryker danskene ut. Frankrike har tatt seg sammen etter et tap i starten.

Montenegro og Spania spiller om topplassen i en annen pulje. Det samme gjør Russland og Sverige.

De to beste lagene fra hver av de to hovedrunde-gruppene går til semifinale.