– Jeg tror ikke det er noe poeng i å drive og bytte nå. Jeg tror vi må bare komme oss gjennom dette året, og så evaluere hva som har vært bra, sier André Hansen om Eirik Hornelands posisjon i klubben. Rune Petter Ness

Hansen om sin pressede sjef: – Tror ikke det er noe poeng å bytte trener nå

Mens østerrikerne jublet etter Hansens corner-tabbe var keeperens tanker skrudd over på neste sesong.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

RBK - LASK 1–2:

– Dette skal fortsette inn i 2020, og så skal vi slå tilbake. Rett og slett. Jeg har ikke så mye annet å si enn det. Jeg tror det er veldig tomme hoder over hele fjøla akkurat nå. Så man skal ikke trekke noen konklusjoner eller forhaste seg.

Slik svarer André Hansen på spørsmålet Eirik Horneland ba om en tenkepause på under pressekonferansen umiddelbart etter kampen mot Lask - nemlig «Hvor lenge kan dette fortsette»?

Primitivt - men effektivt

– Så du ser ingenting annet enn at det samme regimet fortsetter også inn i neste år?

– Jeg tror ikke det er noe poeng i å drive og bytte nå. Jeg tror vi må bare komme oss gjennom dette året, og så evaluere hva som har vært bra. For det var en bra periode i sommer. Vi brukte også langball en del mot Zagreb her hjemme, men da var det vi som vinner alle andreballene og setter trykk derfra. Mens i den siste perioden nå etter at kvaliken var over, så er det ikke vi som vinner andreballene når vi slår langt. Og da blir vi seende fryktelig dårlige ut. Da ser vi ut som et fotball-lag uten ideer. Når det funker er det egentlig ganske primitiv måte å spille fotball på, men en veldig effektiv måte.

– Jeg vet ikke hva som skjer på 0–1. Corneren bare blåser inn. Jeg står der jeg føler jeg skal stå, og så bare smekker han til. Det skjer en gang i blant, men det skal ikke skje. Det er litt symptomatisk for oss nå dessverre, sier André Hansen. Rune Petter Ness

Skjønner spørsmålene om Horneland har «mistet garderoben»

– Når Horneland nå strever så tungt med å få gode svar fra spillerne, er det nærliggende å spørre om han har «mistet garderoben». Har han det?

– Jeg skjønner at spørsmålet stilles. Når man ser på totalen har vi langt i fra vært gode nok. Og det må vi bare erkjenne også. Vi har vært langt unna der vi ønsker. Men dersom man prøver å være konstruktiv og til en viss grad også positiv, og se på elementene som fungerte i sommer - så tror jeg det er fult mulig å få det til å fungere over en hel sesong, sier Hansen.

Ga litt blaffen i tabben

Rosenborgs normalt meget gode keeper bidro selv til at laget fikk en blytung start i årets siste hjemmekamp i Europa League da en corner fra høyre gikk rett i mål. Hansen er ærlig på at han i stedet for å grave seg ned, vendte tankene over på neste år.

– Det er ingenting som vil gå veien for oss. Jeg stod og tenkte på 2020 jeg, for det hjelper. Det kommer et nytt år med nye muligheter, og det skal bli greit å sette en strek over det som har foregått i år og begynne på nytt.

– Hva skjer egentlig på corneren?

– Jeg vet ikke. Den bare blåser inn. Jeg står der jeg føler jeg skal stå, og så bare smekker han til. Det skjer en gang i blant, men det skal ikke skje. Det er litt symptomatisk for oss nå dessverre.

– Litt kjørt alle mann

– Er stressnivået nå ubehagelig høyt foran kampen mot Ranheim?

– Man må være ærlig og si at det er en bonuskamp. Samboeren min minner meg på at vi lå an til nedrykk etter ti serierunder. At vi i det hele tatt er der vi er, får vi se på som en kjempeopptur. Og vi er fult kampable til å slå Ranheim hjemme. Bortsett fra i gruppespillet i Europa League, så er hjemmestatistikken vår tross alt på høyde med det vi har gjort når vi har tatt seriegull. Det er ikke helsvart.

Vi er litt kjørt alle mann, men nå må vi prøve å mobilisere, prøve å legge vekk at det har hanglet i lang tid. Så skal vi bruke ferien godt - først og fremst i hodet. Og komme freshe tilbake med blanke ark 10. januar, sier han.