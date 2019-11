Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær møtte pressen sammen med Lee Grant onsdag. PAVEL MIKHEYEV / Reuters

Solskjær begrunner Europa-valget: – Handler om sunn fornuft

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær varsler at flere unge spillere vil få sin førstelagsdebut i torsdagens Europa League-kamp mot Astana.

NTB

Solskjær har tatt med seg en særdeles ung tropp til torsdagens bortemøte med Astana i Europa League. Hele ti United-spillere kan få sin debut for «de røde djevlene» i Kasakhstan.

Flere av de etablerte spillerne er igjen hjemme i England.

– Det handler om sunn fornuft. Vi har allerede kvalifisert oss for videre spill, noe som gir oss muligheten til å gi spilletid til dem som trenger det, sa Solskjær på onsdagens pressekonferanse i Nur-Sultan.

Han røpet da at flere av spillerne kom til å debutere, blant annet Lee Grant som satt ved siden av nordmannen under pressekonferansen. Grant er riktignok ikke en av de unge lovende hos United.

Keeperen, som kom fra Stoke i fjor, er 36 år, men har fortsatt til gode å spille på Uniteds førstelag.

– Det blir et stolt øyeblikk for meg, og det samme gjelder for de andre som får sin debut. Jeg gleder meg veldig, sa Grant.

Også Ethan Laird, DiShon Bernard og Dylan Levitt blir trolig å finne på banen torsdag, ifølge Solskjær.

Også Largie Ramazani, Teden Mengi, Max Taylor, Ethan Galbraith, Arnau Puigmal, Matej Kovar og D'Mani Bughail-Mellor kan få sin første kamp i United-drakten på Astana Arena.

Grant får endelig debuten for United - 36 år gammel. ANDREW YATES / Reuters

Forventer ikke å dominere

I det omvendte oppgjøret vant United 1-0. Solskjær ser for seg en ny tett kamp mot Astana.

– Vi har en del unge spillere, og de må lære seg å spille slike kamper. Vi forventer ikke at de skal dominere, men at de skal kjempe og utfordre. Hvis vi bare spilte med førstelagsspillere hadde vi hatt en større sjanse til å vinne, men dette er den rette avgjørelsen og det kommer til å bli en bra kamp, sa Solskjær.

Astana-trener Roman Hrygorchuk har tidligere svart at han ikke mener United viser lite respekt når de kommer til Kasakhstan med et så ungt mannskap.

– Vi vet hvor langt unna vi er Manchester United. Hvis de spiller for United, er de på et høyt nivå, svarte Hrygorchuk.

Ikke sikret gruppeseier

Bare fire av de 18 United-spillerne som er med til Kasakhstan har spilt flere enn ti A-lagskamper. Ser man bort fra Luke Shaw og Jesse Lingard, har troppen 52 kamper til sammen.

United har allerede sikret seg avansement, men er ikke sikret gruppeseier.

United har 10 poeng før møtet de poengløse Astana. AZ Alkmaar ligger kun to poeng bak før sitt møte med Partizan Beograd torsdag.

Dersom nederlenderne vinner den kampen, går det mot en gruppefinale i gruppespillets siste kamp på Old Trafford.