Den spanske Movistar-rytteren vant foran Julian Alaphilippe og Luke Plapp.

Trioen var alene i føringen i sluttfasen av den kuperte etappen. Tidligere på dagen var det sju syklister i bruddet.

Med litt over ti kilometer igjen bommet Alaphilippe og Sanchez i en rundkjøring og kjørte i hverandre. Det ga Plapp muligheten til å stikke, men luken ble raskt tettet.

Torsdagens seier var den største hittil i karrieren til 24-årige Sánchez. Hovedfeltet var i mål et halvt minutt bak vinnertiden.

UAE-laget hadde god kontroll i forsvaret av Tadej Pogacars rosa ledertrøye. Sloveneren startet dagen med en sammenlagtledelse på 46 sekunder til Ineos-briten Geraint Thomas.

Strekningen på 180 kilometer gikk fra Viareggio til Rapolano terme. Den siste halvdelen var kupert og hadde flere tøffe gruspartier.

Hovedfeltet var nede i bare rundt 40 mann da tre mil gjensto. Senere delte det seg da Ineos kjørte hardt på grus i sidevind.

Fredag skal rytterne kjøre hver for seg over 40,6 kilometer fra Foligno til Perugia. Det blir den første av to tempoetapper i årets Giro.