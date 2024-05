Det bekrefter han overfor TV 2 onsdag.

– Det føles bra. Det er her jeg vokste opp og lærte å gå på skøyter, sier Bonsaksen.

Overgangen skal offentliggjøres på et pressemøte på Jordal Amfi senere onsdag. Nyheten kom dagen etter at Frisk Asker meddelte at Bonsaksen ikke kom til å forlenge kontrakten.

Vålerengas blir backens siste klubb.

– Det å kunne avslutte karrieren her jeg vokste opp er jeg veldig glad for, sier Bonsaksen.

Den tidligere landslagsspilleren har vært i Frisk siden han kom hjem fra finsk ishockey foran 2022/23-sesongen. Også for to år siden jaktet Vålerenga på Bonsaksen, men først nå passet det for begge parter.

Bonsaksen gikk gradene i VIF-systemet som unggutt. Han debuterte i eliteserien i 2005, og fire år senere gikk ferden til Sverige. Der spilte han for blant annet Modo og Rögle.

I 2013 var Bonsaksen tilbake på Jordal, men hans andre Vålerenga-periode varte i bare litt over ett år før karrieren fortsatte i Finland og Tyskland.

Bonsaksen ga seg for Norge i fjor. Han stoppet på 85 landskamper.

37-åringen og samboer Silje Norendal ble nylig foreldre for annen gang.