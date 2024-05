Dermed blir det ikke deltakelse i conferenceligaen for Sparta neste sesong.

Lauritsen scoret i det 38. minutt. Etter 12 seriemål og ni assist leverte han også i semifinalen i europacupomspillet.

Det hjalp lite da Ryan Flamingo utlignet før pause og Sam Lammers sendte Utrecht i ledelse 20 minutter før full tid. Victor Jensen fastsatte resultatet på overtid, og dermed er det Utrecht som får møte Go Ahead Eagles i finale om europacupplass.

Lars Olden Larsen fikk et kort innhopp for Nijmegen i 1-2-tapet for Go Ahead Eagles, og europacupdrømmen er knust også for ham.