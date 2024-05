Lillehammer Ishockeyklubb meddelte budskapet på egne nettsider søndag i samråd med de pårørende.

– Det er ufattelig trist å tenke på at han aldri skal få høre publikums taktfaste rop i Eidsiva Arena og at vi som satt på tribunen ikke får se spilleren med det store smilet, den ekstra finten eller det knallharde slagskuddet fra droppsirkelen i power play, skriver klubben.

Reichenberg blir omtalt som en av Lillehammers største profiler gjennom tidene. I løpet av karrieren har han spilt i Tsjekkia, Sverige og Østerrike.

Han har også en rekke landskamper for Norge på ulike aldersnivåer. Han fikk også landskamper for A-landslaget og representerte Norge under OL i Pyeongchang i 2018.

De siste tre sesongene spilte han for moderklubben Lillehammer. Forrige sesong ble det 44 poeng i grunnserien.