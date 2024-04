Ingen spillere har blitt kåret til banens beste i Premier League flere ganger enn Arsenal-kapteinen siden starten av forrige sesong.

Nå nevnes han stadig oftere i diskusjonen om hvem som er ligaens aller beste spiller.

– Om han har nådd sitt fulle potensial? Jeg håper ikke det!

Det sier Arsenal-sjef Mikel Arteta humrende til VG.

– Forhåpentligvis er det mye mer i vente, og han har tatt enorme steg de siste sesongene. Han har en uhyre viktig rolle i klubben, og vi håper det blir slik også i fremtiden, sier Arteta.

Ødegaards tidlige gjennombrudd gjorde at han ble trukket frem som vidunderbarn i tidlig alder. Fotballen har nok av eksempler på at det er en tung bør å bære, et press som kan knekke en.

– Hvorfor ble Ødegaard ikke en del av den negative statistikken? følger VG opp.

– Han hadde det stempelet fra han var 14–15 år. Det er ikke lett, men han har håndtert det strålende. De stegene han tok for å få spilletid og utvikle karrieren var smarte. Spesielt det at han gikk til Real Sociedad. Derfra tok det av, og nå har vi den spilleren vi har, sier Arteta.

Tirsdag kveld klokken 21.00 tar Arsenal imot Chelsea hjemme i Nord-London.

Etter lørdagens seier over Wolverhampton tok de tilbake tabelltoppen, dog med én kamp mer spilt enn Manchester City.

Uansett er de for andre år virkelig med i tittelkampen helt til det siste, og begge med Ødegaard som kaptein. Hvor viktig har nordmannen egentlig vært i arbeidet med å bygge dette laget?

– Han har vært helt fundamental, sier Sam Dean, som humoristisk beskriver seg selv som lærd i Ødegaards tid som Arsenal-spiller.

Sam Dean Arsenal-korrespondent for The Telegraph og «Ødegaard-professor»

– Men det at han ble kaptein for to år siden var en overraskelse for mange, for han var ikke den mest synlige på det tidspunktet. Men alle vi snakker med i klubben, forklarer hvor åpen, pålitelig og hjelpsom han er. Og han er åpenbart et bra ansikt utad for denne klubben, sier Dean.

At forholdet mellom Arteta og kapteinen er tett, virker åpenbart. De har begge spilt i Real Sociedad, de snakker begge spansk, de har begge lik måte å vurdere selve spillet fotball på, mener Dean.

Likevel tok det en stund å overbevise Arsenal-fansen om at nordmannen var rett spiller for dem.

TRENGTE TID: Både Martin Ødegaard og Mikel Arteta trengte tid på å virkelig sette sitt preg på Arsenal. Her er det to før nordmannens debut i januar 2021, kort tid etter overgangen fra Real Madrid. Foto: ANDY RAIN / AFP / NTB

Januar 2021 kom han på lån fra Real Madrid. Tribunene var nedstengt under pandemien. Supporterne fikk kun se nordmannen på TV.

– Mange var ikke overbevist om hvor god han var. Men da de slapp inn 10.000 fans på slutten av sesongen, fikk flere se hvor god han var med egne øyne. Fra det øyeblikket falt fansen for ham, sier Dean.

Nordmannen har vært permanent Arsenal-spiller i snart tre sesonger, og det er ingen tvil om at pilen har pekt rett vei for både ham personlig og Arsenal. Hva sier Arteta selv om Ødegaards viktighet for å komme dit de er i dag?

– Han er kapteinen, en av våre viktigste spillere og når du ser på den innflytelsen han har i hverdagen vår, er han fantastisk, sier Mikel Arteta.

Grafikken er fra sofascore.com: