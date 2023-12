Se løpet til Harald Østberg Amundsen øverst i videovinduet!

De norske herrene tok de fem første plassene på listen. Pallen ble slik:

Harald Østberg Amundsen, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth.

Dermed overtok Amundsen den gule ledertrøyen, og det skjer etter kjærestens krav.

– Det var utrolig godt. Jeg fikk streng beskjed fra kjæresten da jeg dro hjemmefra at til tross for at jeg har kommet på pallen, har jeg har ikke vunnet noe ennå, sier Amundsen til Viaplay.

– Hun er kravstor?

– Ja, man sikter høyt. Jeg stiller krav til henne og hun stiller krav til meg, sier Amundsen og smiler.

Kjæresten Hedda Follestad fulgte løpet hjemmefra. Hun er godt fornøyd.

– Veldig stolt og fornøyd med Harald i dag. Nå har han vært så nære på ved flere anledninger, så utrolig deilig at han tar seieren i dag, skriver hun til VG.

Follestad er ikke i tvil om at kravet hjalp.

– Han gjør det ofte best under press, så da må jeg sette litt høye krav, skriver hun og legger ved et blunkefjes.

KJÆRESTER: Harald Østberg Amundsen og kjæresten Hedda Follestad liker å sette krav til hverandre. Her fra Beitostølen. Foto: Instagram / @heddafollestad

Hegstad Krüger fulgte tiden til Amundsen i store deler av løpet, men Amundsen leverte en sterk avslutning. Dermed lå det spenning i hvor mye det ville koste for mannen fra Lyn ski.

Amundsen var glad for at han gikk ut før Krüger.

– Jeg prøvde å gå en god sisterunde så han fikk jobbe litt, sier Amundsen.

Og det fikk Krüger virkelig. Etter 7.6 kilometer ledet Krüger, men etter 9.4 kilometer var rollene snudd. Krüger tapte 6.3 sekunder til Amundsen og endte i mål 8.1 sekunder bak.

– Jeg visste hva jeg måtte gjøre for å ta han. Gruet meg, men synes han gikk veldig fort da. Jeg er godt fornøyd med dagen. Vi jobbet bra sammen, men han var litt sterkere, sier Krüger til Viaplay.

TRE NORDMENN: Harald Østberg Amundsen fikk lagkameratene med seg på pallen. Krüger ble nummer to og Didrik Tønseth ble nummer tre. Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Unggutten Iver Tildheim Andersen havnet like utenfor pallen, foran Jan Thomas Jenssen.

Landslagssjef for de norske distanseherrene, Eirik Myhr Nossum, er stolt.

– Klart vi er favoritter, men det skal gås. Nå er det tre gode lagkompiser som står på pallen og som har gjort opp «fair and square», sier Nossum.

Han er ekstra glad på Amundsen sine vegne.

– Han har hevet seg utrolig mye de siste årene. Målet hans er å kjempe om den gule trøyen helt inn. Og være først opp monsterbakken, sier Nossum og sikter til den grufulle bakken i Tour de Ski.

Johannes Høsflot Klæbo gikk et godt løp i Östersund, men det var ikke noe seiersløp. Tiden hans holdt til en syvendeplass.

– Det var greit. Det kjennes bedre ut enn hva det var for to helger siden. Fra 21 i Ruka til syv i dag er på bedringens vei. Det lover bra for neste helg, sier Klæbo til Viaplay.

– Hvordan vil du rangere formen?

– Jeg er på en god seks og en halv, syv. Det mangler fortsatt 30 prosent.

PS! Klæbo har aldri vunnet et distanserenn i fri teknikk med individuell start. Han vant et i klassisk med individuell start i 2017.

NÆRMER SEG: Klæbo erkjenner at han ikke har nådd toppform helt ennå. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB

Forrige helg i Gällivare ble det firedobbelt norsk på 10 kilometer fri teknikk.

Da vant Pål Golberg foran Harald Østberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen og Simen Hegstad Krüger.

PS2! Klokken 12.45 går kvinnene 10 kilometer fri teknikk. Det kan du følge i VG Live.