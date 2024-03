Det sier leder for merkevare i Norges Fotballforbund, Jan Ove Nystuen.

Mandag rullet Norges Fotballforbund ut Norges splitter nye drakter. Den er rød, med blå og hvite streker midt på. Akkurat som det norske flagget.

Nystuen forklarer hvorfor den ser ut som den gjør:

– Designet til hjemmedrakten er basert på proporsjonene i det norske flagget. Den er i tillegg inspirert av sverdet til Harald Hårfagre, og ikke minst et særegent runetegn for navn og nummer, sier han i pressemeldingen.

Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån / handout / NTB

Den nye drakten skal også være en av de mest høyteknologiske et norsk fotballandslag noen gang har brukt.

– Kun det beste er godt nok for landslagene våre. Detaljer helt ned på mikronivå sørger for at drakten skal være best mulig å bruke i all slags vær. Samtidig har vi tatt med oss noe av det tradisjonelle i utviklingen av drakten og latt oss inspirere av historien i designet, sier Nystuen.

Bortedrakten er hvit, med innslag av blått.

– Den er inspirert av det unike nordiske lyset med is og nordlys som stikkord, sier Nystuen.

Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån / handout / NTB

Den nye landslagsdrakten vil bli tatt i bruk allerede førstkommende fredag, når Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og co. tar imot Tsjekkia på Ullevaal stadion.

Drakten kommer i salg for publikum fra 21. mars.

