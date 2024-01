– Å, som jeg har savnet dette, skriver Erling Braut Haaland i et innlegg på Instagram.

Tidligere mandag delte også Manchester City bilder av nordmannen i aksjon med ball på treningsfeltet. Storscoreren har ikke vært involvert for City siden 6. desember.

– Erling Braut Haaland og John Stones deltok også på økten, som en del av intensiveringen av returen etter skadeavbrekkene deres, opplyser City på sine hjemmesider.

Haaland har ikke vært avbildet på tidligere treninger i Abu Dhabi.

City er for øyeblikket i De Forente Arabiske Emirater på treningsleir. De møter Tottenham i FA Cupen fredag kveld.

Før bortemøtet med Newcastle for en uke siden sa Pep Guardiola at Haaland hadde fått et lite tilbakeslag på skaden.

Fjorårets toppscorer har slitt med en stressreaksjon i beinet.

Før Haaland dro på treningsleir med Manchester City i De Forente Arabiske Emirater var han på ferie i Italia med kjæresten Isabel.

Fredag fikk Haaland prisen for «Årets mannlige fotballspiller» under Globe Soccer Award i Dubai. Da sa han: «forhåpentligvis snart» på spørsmål om en mulig retur.

Underveis i kåringen plukket kameraene opp denne gestikuleringen fra Cristiano Ronaldo.