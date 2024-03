Max Verstappen og Sergio Perez sørget for Red Bull-dobbel i sesongåpningen i Formel 1 i Bahrain.

Søndag morgen er det dog Verstappen senior som stjeler overskriftene.

Jos Verstappen går nå hardt ut mot Christian Horner, etter anklagene mot Red Bull-sjefen.

– Det er en spenning her så lenge han sitter i den rollen, sier Verstappen i et intervju med Daily Mail.

– Teamet står i fare for å bli revet fra hverandre. Det kan ikke fortsette slik. Det vil eksplodere. Han inntar offerrollen, når det egentlig er han som skaper problemene, sier Verstappen videre.

Horner ble nettopp frikjent i en intern etterforskning og går fri fra anklagene om upassende oppførsel mot en kvinnelig ansatt i Red Bull.

Årets sesong startet med et historisk bakteppe:

– Jeg har støtte fra en utrolig familie, en utrolig kone, et utrolig team, og alle som er i teamet, sa Horner lørdag kveld.

Tidligere i uken ble det meldt av AP-journalisten Jenna Fryer at det skal ha blitt sendt «Christian Horner-bevis» til andre teamsjefer og haugevis med journalister.

Horner har hele tiden benektet anklagene.

Daily Mail skriver at Jos Verstappen hadde en høylytt krangel med Horner fredag kveld, og hevder at Horner tror at Verstappen senior hadde en finger med i spillet når bevisene ble lekket.

Det avviser Verstappen.

– Det ville ikke gitt mening. Hvorfor skulle jeg gjort det når Max gjør det så bra her?

Formel 1-sirkuset fortsetter i Saudi-Arabia neste helg.