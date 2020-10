Mener fortsatt at han er «den neste»: – Vi toppidrettsutøvere er klin gærne

Lucas Braathen sier han er «klin gæren» som alle andre idrettsfolk, og holder fast på at han blir «Den neste»

Lucas Braathen etter omgangen i Kitzbühel da alpintalentet fra Hokksund for alvor viste seg frem. Han kjørte inn til ledelse i den legendariske bakken fra startnummer 34. Foto: LISI NIESNER, Reuters/NTB

– Jeg er fortsatt han unge drittsekken på laget, he-he, sier Lucas Braathen på skjult nummer fra østerrikske Sölden.

Guttungen fra Hokksund som dundret inn i norsk idrettsbevissthet under den legendariske Kitzbühel-slalåmen i januar, er blitt 20 år. Fortsatt yngst på laget. Til helgen er det koronatilpasset sesongåpning på en isbre i grenselandet mellom Østerrike og Italia. I fjor kom han på sjetteplass i samme bakke. Han vant annenomgangen i Sölden, hadde best tid der.

Et slags gjennombrudd. Men det var først et par måneder senere, i Kitzbühel, han ble oppdaget av folk flest. Altså hos dem som sitter godstolfast og ser vintersport på TV. Fra startnummer 34 kjørte han ned til ledelse i Kitzbühel-slalåmen. Det holdt ikke hele veien, men det ble en delt fjerdeplass sammen med Henrik Kristoffersen.

Fakta Lucas Braathen Alder: 20 år (Født 19. april 2000) Fra: Hokksund Klubb: Bærums Skiklub Meritter: Sølv og bronse fra junior-VM, Beste plassering i verdenscupen: 4, første topp 10 plassering kom i åpningen i Sölden i 2019 med en 6. plass.

Jeg er den neste

Hele mediesirkuset gikk selvfølgelig smått bananas i rennet som har status større enn de fleste andre alpinrenn på kloden. Hvem er denne gutten fra Norge?

Da kom det rapt og en aning eplekjekt fra den da 19 år gamle Lucas Braathen:

– Jeg er den neste.

Altså her hadde han kjørt en eneste imponerende slalåmomgang. Og så sto han der og mente at han var den neste, den neste store, den neste vinneren. Han har fått «den neste»-kommentaren i retur noen gange siden

– Egentlig syntes jeg det var gøy, og det har vært mye positiv feedback. Vennene mine synes i hvert fall det var gøy, men å bli bedt om å dra den i sosiale settinger er ikke like gøy. Det takker jeg nei til.

Lucas Braathen etter sjetteplassen i Sölden for ett år siden. Han skulle bli enda mer synlig senere i sesongen. Foto: Tore Meek, NTB

Det var jo Henrik Kristoffersen det har handlet mye om etter at Marcel Hirscher la opp. Nå kjører 20-åringen for samme nasjon som Kristoffersen, men holdningen når startpinnen slår ut og klokken tikk-takker er det ingen tvil om.

– Det er kniving det. Han har disse to teknikkulene som jeg skal gjøre alt i min makt for å ta fra ham de, slik alle andre i dette gamet tenker. Jeg har sagt at jeg skal være den neste, og det er målet.

Om å være «attacking viking»

Nå kan 20-åringen sikkert virke litt i overkant skråsikker og selvsikker. Høy på seg selv er det fort gjort å gå i seg-selv-nok-fellen. Men det gjør han ikke, mener han selv.

Han er inne på et alpinlandslag hvor laget går foran. Et lag som er berømt og beundret for å skapte et sterkt fellesskap hvor utøverne driver med individuell idrett.

Fakta Verdenscupen før jul Her skal det kjøres verdenscup før jul 18. oktober: Storslalåm, Sölden 13.–14. november: Parallellslalåm, Lech/Zuers i Østerrike (kvinner/menn) 21.–22. november: Slalåm, Levi i Finland (kvinner) 5.–6. desember: Storslalåm, Val d’Isere (menn) 5-.-6. desember: super-G og parallellslalåm, St. Moritz (kvinner) 9.–13. desember: Utfor og super-G, Val d’Isere (menn) 12.–13. desember: Storslalåm, Courchevel (kvinner) 16.–19. desember: Utfor og super-G, Val Gardena (menn) 16.–20. desember: Utfor og super-G, Val d’Isere (kvinner) 20.–21. desember: Slalåm, storslalåm, Atla Badia (menn) 22. desember: Slalåm, Madonna di Campiglio (menn)

Lucas Braathen er klar på at laget er viktig, også for ham.

– Man hadde hørt om lagmoralen hos Attacking Vikings. Nå har jeg fått være med på innsiden. Vi bruker hverandre for alt det er verdt. Jeg bruker erfaringene til Leif (Kristian Nestvold-Haugen), Kjetil (Jansrud) og Aleksander (Aamodt Kilde) hele tiden. De har kjørt traseene fem, ja kanskje femten ganger før. Og så kan de bruke energien til en yngre kar til det den er verdt. At vi har et så bra kollektiv, er årsaken til et vi har såpass gode resultater til tross for at vi er et lite lag.

Livet som en lek

20-åringen med norsk far og brasiliansk morer seriøs idrettsutøver, men ikke mer seriøs enn at han tar all idrett seriøst.

– Vi toppidrettsutøvere blir jo fremstilt som seriøse og fortalt om hvor seriøst vi tar sporten. Og det er vi jo også. Vi er klin gærne der.

Men samtidig er det ikke mer alvor enn at det blir tid til å gjøre mer enn å klaske porter ned skibakken for 20-åringen. Det er viktig å ha det gøy.

– Jeg prøver å se på livet som en lek. For meg er egentlig ski nok en idrett som jeg synes er gøy. Fotball, stuping, skating, sykling og surfing, jeg liker alt det der like mye. Men så trakk skikjøringen det lengste strået. Da prioriterte jeg det, og utrolig nok ble det så bra at jeg kan leve av det.

Lucas Braathen sammen med Henrik Kristoffersen. Det er etter Kristoffersen Braathen har ambisjon om å bli den neste. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Men han føler ikke at han prioriterer bort noe.

– Skikjøringen skal ikke hindre min utfoldelse i andre idretter. Det er ingenting som gir meg mer rus enn å lære noe som jeg ikke har kunnet fra før. Det er vel egentlig det jeg lever med og for.

Stabiliteten

Søndag morgen står han i startbua og sparker som en ivrig galopphest. Storslalåm. Den øvelsen hvor han så langt i sin korte seniorkarriere har vært best.

– Jeg prioriterer ikke det ene foran det andre. Jeg skal bare prøve å komme meg så nær maksfart som mulig i begge øvelser. Dersom jeg klarer det i slalåm også blir det ikke bare hederlige plasseringer blant de 10 beste.

Han har startet i 21 verdenscuprenn i sin korte karriere. Halvparten har endt med utkjøring. Det vil han ha en slutt på.

– I slalåm er det mye utkjøring, men samtidig kjemperesultater når jeg først kommer til mål. Jeg må bli mer stabil.

PÅ TV: TV 2 Sport 2 og Eurosport N fra kl. 10.00