Lokalavis: Ingvild Flugstad Østberg går ikke skirenn denne sesongen

Ingvild Flugstad Østberg (30) skal ha bestemt seg for å ikke gå skirenn kommende sesong og satse fullt mot OL i Beijing 2022. Det melder lokalavisa Oppland Arbeiderblad.

MISTER SESONGEN: Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det skriver hun i en e-post til sine sponsorer og samarbeidspartnere som Oppland Arbeiderblad har fått tilgang til.

I e-posten skal hun ha varslet at det kommer en pressemelding senere fredag.

«Jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag og det jeg elsker å gjøre. Når det er sagt, er det ingen tvil om at jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt tilbake!»

Like før sesongstart i fjor fortalte Flugstad Østberg at hun hadde fått startnekt av helsemessige årsaker. Både i mars og juli pådro hun seg tretthetsbrudd i ankelen.

