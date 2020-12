Norges nye brytesjef: – Et scoop

Norges OL-håp Grace Bullen får ny landslagstrener: Iran-fødte Fari Besarati (54) omtales som «kjemperessurs» etter å ha sørget for to bronsemedaljer til Sverige i Rio-OL.

VERDENSTOPP: Fariborz Besarati (t.v) var landslagstrener for Sverige da Jenny Fransson vant OL-bronsemedalje i Rio de Janeiro for fire år siden i 69-kilosklassen. Bildet er fra London-OL 2012, samme år som hun vant VM-gull. Foto: ANDERS WIKLUND / NTB / Scanpix Sweden

– Fari er et scoop. Han er en kjemperessurs, med et stort internasjonalt nettverk, sier bryteforbundets avgående sportssjef Jacob Haug.

Fariborz Besarati har vært trener i Kina etter at han i OL for drøyt fire år siden som hovedtrener for Sveriges landslag ledet Jenny Fransson (33) og Sofia Mattsson (31) til bronsemedaljer på brytemattene i Rio de Janeiro. Besaratis kone bryter for Tyrkia. Hun trener sammen med ektemannen i Kina foran sitt siste OL i Tokyo neste år.

– Fari er en av verdens beste trenere, uttalte det svenske bryteforbundets landslagsansvarlige Peter Carlsson da Fariborz Besarati etter åtte år som sjef for Sveriges kvinnelandslag avsluttet den jobben for fire år siden.

Fari Besaratis kontrakt med Norges bryteforbund gjelder frem til og med OL i Paris 2024, men den begynner ikke å løpe før etter Tokyo-OL og VM i Oslo neste høst. Årsaken er at Besarati, som flyttet til Sverige på 1980-tallet og deltok som aktiv i OL 1992 og 1996, er forpliktet til å fullføre sin kontrakt i Kina, der han er en slags distriktstrener med ansvar for utvalgte landslagsbrytere.

Hans siste oppdrag i Kina blir ifølge Norges sportssjef Jacob Haug Kinas «OL». Det arrangeres etter det ordinære OL i august 2021.

Svenske Lotta Andresson har de siste fem årene vært trener for blant andre Norges brytekvinner. Hun ga tidligere i høst beskjed om at hun ville gi seg i det hennes kontrakt går ut nå ved nyttår. Andresson vil imidlertid fungere som trener for noen av Norges OL-aktuelle brytere i en overgangsperiode. Grace Bullen er ifølge sportssjef Jacob Haug vel ivaretatt i sin klubb i Fredrikstad.

Haug sier at alle de beste internasjonale trenerne er bundet opp til over OL, og at Fari Besarati «helt klart var førstevalget».

Fari Besarati skal etter planen samle Norges beste kvinnelige brytere på samme måte som Fritz Aanes de siste årene har sentralisert satsingen på Stig-André Berge og de andre beste norske herrebryterne i Oslo-området.

Ps! Jenny Fransson (33) testet positivt for anabole steroider tidligere i år og er idømt utestengelse fra all idrett i fire år. Fari Besarati var hennes trener da hun vant en rekke internasjonale mesterskapsmedaljer. Samarbeidet deres ble avsluttet tre år før hun avga den positive prøven.