Engelske eksperter skeptiske til Solskjær: Mener det kan være begynnelsen på slutten

Flere eksperter ber Manchester United finne seg en ny manager. Men det betyr ikke at de tror det kommer til å skje.

BETENKT: Ole Gunnar Solskjær ser bekymret ut etter tapet mot Marcel Sabitzer (t.h.) og RB Leipzig. Foto: ANNEGRET HILSE / X06848

Tirsdag røk Ole Gunnar Solskjærs lag ut av Champions League etter 3–2-tapet mot RB Leipzig.

Etter å ha vunnet sine to første kamper i gruppen, med en sterk borteseier i Paris og en 5–0-smadring av RB Leipzig, tapte Manchester United tre av de siste fire oppgjørene. Dermed er de tilbake i Europa League til våren.

Samtidig har laget begynt å vinne i Premier League. Foran helgens Manchester-derby står de med fire strake seiere. Hva har den europeiske fadesen da å si for Solskjærs posisjon?

VG spurte flere profilerte engelske fotballsynsere hva de tror vil skje med Solskjær, og hva de mener burde skje med Solskjær.

– Jeg tror ikke noe kommer til å skje. Selv om de taper mot City på lørdag. Ed Woodward (United-direktøren) er blind for dette. Men jeg mener United trenger en ny manager og bedre struktur bak kulissene, lyder dommen fra ESPNs sjefsskribent Mark Ogden etter at Manchester United var så nær å redde Champions League-fremtiden på overtid:

Tonen er den samme fra Jonathan Wilson, spaltist for avisen The Guardian og forfatter av en rekke innflytelsesrike bøker om fotball.

– Jeg mener jo at han aldri burde fått jobben permanent, så svaret mitt er akkurat det samme som det har vært det siste året: Få ham ut og få Mauricio Pochettino inn mens du fortsatt kan, før han drar til PSG eller Real Madrid, sier Wilson til VG, men han mistenker at Manchester United-ledelsen ikke tenker likt:

– Jeg tror lite har endret seg. Woodward satset hardt på Solskjær, så det vil være en smell for hans troverdighet hos Glazers-familien (eierne) dersom de gir ham sparken. Det vil være nok en mislykket ansettelse. Policyen hans har vært at han kun sparker managere hvis kvalifisering til neste Champions League begynner å bli usikkert.

– Så lenge United holder seg mellom tredje- og åttendeplass tror jeg Solskjær er trygg, så lenge det ikke blir for stor avstand. Men dette tapet var en enorm smell og fjerner et av hovedargumentene til Solskjærs tilhengere. Ja, de slo PSG borte og knuste Leipzig, men hva så? De klarte ikke engang fire poeng på fire kamper etter det, tillegger Wilson.

Med 19 års erfaring fra The Times og nesten en halv million følgere på Twitter er The Athletic-kommentator Oliver Kay en av Englands mest kjente fotballskribenter.

Han kaller Solskjær-spørsmålet «komplekst», men konklusjonen hans er klar: Leipzig-tapet kan være begynnelsen på slutten for Solskjær.

– Jeg liker ikke å si at managere burde få sparken, men jeg følte fra starten av at United forhastet seg da de ansatte Solskjær på langsiktig basis. Han har ikke gjort en dårlig jobb, de har hatt noen strålende resultater, men han har heller ikke vært i nærheten av å fjerne tvilen min om hvorvidt han er skikket til jobben, innleder Kay overfor VG.

Han fortsetter:

– Etter mer enn 100 kamper ser jeg ingen langsiktig utvikling eller et tydelig bilde på hvordan det er meningen at Solskjærs United skal se ut. Hvis det finnes en slik visjon, så har Solskjær kanskje bare ikke den nødvendige evnen til å innføre det.

– Jeg vil ikke si «spark ham nå», men jeg vil si at en klubb med en tydelig langtidsplan neppe ville ansatt ham i mars 2019, og neppe ville fortsatt med ham i nesten to år med to steg frem og to steg tilbake.

– Kanskje dette er resultatet som tvinger frem en ny tankegang på styrerommet. Det var det som skjedde da de røk ut av Champions League under Louis van Gaal i 2015/16-sesongen. Tapet mot Wolfsburg var ikke slutten for van Gaal, men det var begynnelsen på slutten. Kanskje Leipzig-tapet kommer til å bli et lignende vannskille for Solskjær, avslutter Kay om Solskjær, som kom med dette stiket til Paul Pogba-agent Mino Raiola tirsdag kveld:

Daniel Taylor, også fra den populære nettsiden The Athletic, dekket Manchester United tett i en årrekke for The Guardian og ble kåret til årets fotballskribent i England i fire år på rad fra 2015 til 2019.

Han tror ikke Leipzig-tapet vil ha konsekvenser for Solskjærs jobb med mindre det etterfølges av en betydelig formnedgang i Premier League.

– Woodward er bestemt på ikke å gi Solskjær sparken. De har vist lenge at de er villige til å gi ham tid og tålmodighet. Det kan også hende Woodward ønsker å skjerme seg selv. Hvis han sparker Ole, vil det være den fjerde manageren han ansetter og kvitter seg med siden Sir Alex Ferguson. Det vil ikke se bra ut for klubbledelsen, sier Taylor til VG og fortsetter:

– Jeg vil ikke gå i bresjen for at Ole burde få sparken, men jeg har mine betenkeligheter rundt hvorvidt laget noensinne kommer til å bli en ekte tittelutfordrer under hans ledelse. Manchester United er en femstjerners klubb og Ole er en trestjerners manager. Fire hvis man er sjenerøs.

– Samtidig har United også hatt José Mourinho og van Gaal. Begge fikk sparken. Problemet er ikke bare manageren, men ledelsen i klubben, mangelen på en visjon og identitet og, veldig ofte, svak rekruttering og panikkjøp. Ansvaret ligger hos Woodward, og frem til disse tingene er løst, så kommer klubben til å fortsette å mislykkes, sier Taylor.

Fotballkommentator Henry Winter i The Times sier til VG at han ønsker å spare sin mening om Solskjærs skjebne til sin egen arbeidsgiver, men konkluderer:

– Tirsdag var en dårlig kveld for ham.