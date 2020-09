Tour de France-sjefen smittet med korona: – Den verste som kunne testet positivt

Samtlige Tour de France-syklister ble koronatestet mandag. Ingen av disse er syke, men rittsjef Christian Prudhomme testet positivt.

Christian Prudhomme (til høyre) sammen med Frankrikes statsminister Jean Castex på fredag. Foto: BENOIT TESSIER/NTB scanpix

Koronapandemien skaper utfordringer for Tour de France. Alle de 22 lagene som deltar må forholde seg til strenge smittevernregler, og positive virustester kan i verste fall føre til at et helt lag blir kastet ut av konkurransen.

Alle involverte i Tour de France ble testet før rittstart og igjen på hviledagen mandag. Ingen av syklistene testet positivt, og tirsdagens etappe går som planlagt, men Tour de France-direktør Christian Prudhomme har fått påvist korona. Det opplyser arrangøren av sykkelrittet tirsdag, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

Dette sier Prudhomme

Prudhomme må sju dager i karantene før han vender tilbake til Touren.

– Jeg forlater nå Touren i en uke og gjør det alle franske arbeidstakere ville gjort i en situasjon som dette, sier rittdirektøren i en uttalelse til AFP tirsdag.

– Jeg skal nå følge rittet på TV, noe jeg ikke har gjort på 15 år, tilføyer Prudhomme.

– Det er den verste personen som kunne testet positivt. For tre dager siden kjørte han i bil sammen med statsministeren i fire-fem timer, sa Thor Hushovd på TV 2s sending tirsdag.

Frankrikes statsminister Jean Castex forsikret før starten i Nice for halvannen uke siden, tross smitteutbrudd i befolkningen, at det var trygt å gjennomføre Tour de France.

– Det må ikke gå så langt at det ser dumt ut utad. Politikerne tenker på hvordan det oppfattes blant publikum og alle som følger med på dette, fortsatte Hushovd.

Fire i støtteapparatet testet positivt

Han frykter at Tour de France i verste fall kan være i fare:

– Dialogen går mellom arrangøren av Tour de France og franske helsemyndigheter. Når Christian Prudhomme har testet positivt og har sittet i en liten bil sammen med statsministeren, kan det være at de sier «nok er nok, dette gidder vi ikke mer».

Alle deltakerne ble testet før Tour de France startet og igjen på første hviledag mandag. Før etappestart tirsdag ble resultatene offentliggjort, og ifølge den franske avisen Léquipe testet ingen positivt for korona. Dermed kan rittet fortsette som planlagt.

Utøverne testes på nytt neste hviledag, som er kommende mandag. Ifølge TV 2 har fire personer fra støtteapparatet til fire ulike lag testet positivt. De fire må i karantene, men det får ikke konsekvenser for fortsettelsen av Tour de France.

Polske Michal Kwiatkowski kommer med en gest som viser at han er misfornøyd med noe på lørdagens etappe. Langs løypa sto publikum tett. Foto: BENOIT TESSIER / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 8. september 2020 12:37 Oppdatert: 8. september 2020 13:36