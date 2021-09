Amalie Iuel satte norsk rekord på 400 meter: – En liten trøst etter OL

Den forrige norske rekorden hadde Iuel selv, med tiden 51,81 satt for over fire år siden. Løpet er ikke en del av Diamond League, men er et World Class-løp som går før Diamond League-øvelsene starter.

Iuel skuffet under OL i Tokyo, da på 400 meter hekk, hun ble sist i sitt semifinaleheat med tiden 57,61.

– Veldig deilig opptur, en liten trøst etter OL, sier Iuel til VG.

27-åringen var glad sesongen fikk en forbedring av tider på tampen av sesongen. Nå er det bare NM og løp i Berlin igjen. Der skal 400 meter hekk-spesialisten også løpe 400 meter uten hekkene.

– Det var deilig å kjenne at jeg hadde litt å gå på oppløpet der, sier Iuel til VG etter rekorden.

Rekord-planene var klare før start.

– Jeg hadde håpet å komme ned mot pers og norsk rekord, sier Iuel.

Tiden og den nye norske rekorden er likevel et stykke bak årsbeste i verden, den har Shaunae Miller-Uibo fra Bahamas med 48.36. Hun deltok ikke i Zürich.

Corinna Schwab fra Tyskland ble nummer to, fem hundredeler bak Iuel. Catia Azevedo fra Portugal kom på tredjeplass.

Iuel har også fått oppmerksomhet for sitt forhold til Aksel Lund Svindal:

Iuel har også den norske rekorden på 400 meter hekk på 54,72. Den ble satt under friidretts-VM i Qatar i 2019.

Senere torsdag kveld løper Iuels lagkamerat Karsten Warholm 400 meter hekk i Diamond League. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter.