Det var en tøff avgjørelse å gå fra LSK til Brann, men Nora Eide Lie angrer ikke. I serieåpningen banket hun inn to mål.

Da Nora Eide Lie takket ja til å bli en del av årets Brann-tropp, var trener Alexander Straus fornøyd. Hun var en del av landslagstroppen da han var trener for aldersbestemte lag, og han trodde han visste hva han fikk.

Men de siste ti ukene har 24-åringen overrasket Straus.

– Litt flaks

I sesongoppkjøringen har hun preget flere av treningskampene, og under søndagens seriestart borte mot Røa banket midtbanespilleren inn to mål for Brann. Oppgjøret endte til slutt 5–2 til fjorårets seriemester.

– Jeg var på rett plass til rett tid. Det var litt flaks, sier hun om det første målet som hun lurte forbi keeper fra kort hold.

I andre omgang satte hun ballen i mål via hodet til en Røa-spiller og over keeper.

– Det var litt flaks det også. Jeg er i flytsonen for tiden, sier tomålsscoreren.

Forlot samboeren og hunden

Nora Eide Lie vokste opp på Ørnes sør for Bodø. Da hun gikk i 9. klasse, flyttet hun og familien til Porsgrunn.

De siste årene har hun spilt for Kolbotn og LSK, og bodd i hovedstaden sammen med kjæresten Damon og hunden Bella.

Å flytte fra Oslo for å satse videre på fotballkarrieren beskriver hun som et stort steg ut av komfortsonen, men etter ti uker i Bergen har hun funnet seg godt til rette.

– Jeg ble utrolig godt tatt imot, og jeg trives godt, sier hun.

Veien hjem til Oslo og samboeren er heller ikke for lang, mener hun.

– Det er bare en liten flytur mellom Bergen og Oslo. Vi skal også spille mange kamper i Oslo, så jeg tror jeg skal få se kjæresten min ofte, sier hun.

LSK-trener Knut Slatleim mener hans tidligere spiller, Nora Eide Lie, er den beste spilleren i sin posisjon i Toppserien. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Flagget på brystet

LSK-trener Knut Slatleim beskriver sin tidligere midtbanespiller som målfarlig, med ekstreme ferdigheter med ballen både feilvendt og rettvendt, og mener hun burde vært en del av landslagstroppen i flere år allerede.

– Min personlige mening er at Nora har vært den beste i sin posisjon i Toppserien siden 2019, sier han.

Straus er fornøyd med det Lie viser på banen, og er enig med Slatleim. Han mener at dersom Lie fortsetter å utvikle seg slik hun har gjort så langt, vil hun snart bli en av spillerne i landslagsdiskusjonen.

– Hun overgår våre villeste forhåpninger, og har vært en åpenbaring for oss, sier han.

Straus vil utvikle Nora Eide Lie til å bli enda bedre i det offensive spillet ball i etablert angrep. Foto: Amundsen, Paul S. / Bergens Tidende

Selv forholder 24-åringen seg rolig til muligheten for å spille med flagget på brystet.

– Mitt hovedfokus er å utvikle meg som spiller, gjøre det bra med laget og bidra til at vi får en god sesong. Alt som eventuelt kommer i tillegg er en bonus.

Den tidligere LSK-spilleren sier treningshverdagen har endret seg etter at hun byttet klubb.

– Det er et nivå opp på treningene. Det er høyere tempo, alt går fortere. Det er nok det jeg merker mest forskjell på, sier hun.

Travel vår

I tillegg til å briljere på midtbanen til Brann, studerer 24-åringen juss. Hun er i gang med femte året på studiene og forbereder seg nå til flere eksamener neste måned.

Høsten har hun planlagt skal bli roligere på studiefronten, det blir trolig mer enn travelt nok på fotballbanen med det som forhåpentligvis blir sluttspill i Toppserien, NM og kvalifisering til Champions League.

– Fotballen har alltid kommet først. Så har jeg prøvd å gjøre det jeg rekker av skole ved siden av.