Det ble et nytt Champions League-drama for historiebøkene da Real Madrid sikret seg en plass i finalen.

Men det spanske storlaget så helt ferdige ut da kampuret hadde passert 89 minutter. De mest optimistiske Real Madrid-supporterne ba om et mirakel, og et mirakel ble det.

For i siste ordinære minutt pirket Rodrygo inn 1–1 fra kloss hold etter vakkert forarbeid av Karim Benzema. Da var det spilt 89.21, og bare 50 sekunder inn i overtiden headet samme mann inn 2–1. Dermed måtte det ekstraomganger til for å avgjøre semifinalen på Santiago Bernabéu i den spanske hovedstaden.

– Er det virkelig mulig?! ropte TV 2-kommentator Jesper Mathisen etter Rodrygos 2–1-scoring på overtid.

Tidlig i første ekstraomgang ble Benzema felt av Ruben Dias inne i feltet, og dommer Daniele Orsato pekte korrekt på straffemerket.

Benzema satte selv straffen iskaldt helt borte ved stolpen til venstre for Ederson som kastet seg motsatt vei. Det var 34-åringens 10. scoring i cupspillet, og totalt har franskmannen scoret 15 mål i denne Champions League-sesongen.

Ti minutter senere ble den franske stjernespissen byttet ut til enorm hyllest fra publikum.

På overtid i første ekstraomgang sto Courtois for en enorm redning etter en heading fra Phil Foden, og Fernandinho var et par centimeter for kort til å sette inn returen ved bakre stolpe.

I andre ekstraomgang hadde Real Madrid god kontroll og trener Carlo Ancelotti kunne feire seieren sammen med spillere og fans.

Motstander i Champions League-finalen 28. mai på Stade de France i Saint-Denis blir Liverpool, som slo Villarreal 5–2 sammenlagt i den andre semifinalen. Liverpool har vunnet Serievinnercupen og Champions League til sammen seks ganger, mens Real Madrid står med 13 triumfer til sammen. De møttes også i finalen i 2018 da Real Madrid vant 3–1.

– Dette er grunnen til at denne sporten er så strålende, og særlig på dette nivået. Man vet aldri - tenk å ikke like fotball, skrev Gary Lineker på Twitter etter å ha sett dramaet utspille seg i Madrid.

Han var ikke alene om å gni seg i øynene etter at alt snudde i løpet av noen dramatiske minutter.

– Dette manuset kunne man ikke engang funnet på. For en kamp, trolig den beste kampen jeg noen gang har sett, sier Jonathan Woodgate på BBC-radio. Den tidligere engelske landslagsstopperen har en fortid i den spanske storklubben, dog uten å få spille noe særlig.

Champions League-fakta Real Madrid har vunnet Serievinnercupen og Champions League til sammen 13 ganger: 1956, 57, 58, 59, 60, 66, 98, 2000, 02, 14, 16, 17 og 18.

Real har tapt finalen tre ganger. 1961, 64 og 81.

Manchester City kom til semifinalen i Champions League i 2016, men tapte da 1–0 sammenlagt mot nettopp Real Madrid.

Manchester City har aldri vunnet Serievinnercupen, eller Champions League, men spilte finalen i 2021. Da ble det 0–1 tap mot Chelsea.

City-manager Pep Guardiola har vunnet Champions League som manager to ganger med Barcelona. Han vant også Serievinnercupen som Barcelona-spiller i 1992.

Real-manager Carlo Ancelotti vant Champions League som manager for Milan i 2003 og 2007 og for Real Madrid i 2014. Som spiller vant han Serievinnercupen to ganger for Milan i 1989 og 1990.

Enorme comeback

Det har vært en Champions League-turnering full av dramatikk denne sesongen, og Real Madrid har stått for flere vanvittige comeback etter at det har sett bekmørkt ut.

Både mot PSG i åttedelsfinalen og ikke minst i kvartfinalen mot Chelsea kom de voldsomt tilbake tidligere i turneringen, og mot Manchester City sto de for et nytt mirakel. Og det er Benzema som har stått for de avgjørende scoringene hver gang.

I åttedelsfinalen mot Paris Saint-Germain: PSG var 2–0 foran sammenlagt (to mål av Kylian Mbappé) og burde ledet mer, og hadde tilsynelatende full kontroll med en halvtime igjen. Da våknet Benzema: Et hat trick på 17 minutter snudde alt.

Kvartfinalen mot Chelsea: Real Madrid vant 3–1 borte, men rotet det til voldsomt på hjemmebane. Chelsea tok ledelsen 3–0 da et kvarter gjensto og var ett mål foran i sammendraget. Real Madrid så helt ferdige ut. Men så utlignet Rodrygo og i ekstraomgangene avgjorde altså Benzema igjen.

– Vi trodde vi hadde sett alt, oppsummerer Jesper Mathisen og snakker om det Real Madrid hadde gjort i 8-delsfinalen og kvartfinalen.

Men historien gjentok seg, og det etter at Benzema og Real hadde skapt minimalt i 2. omgang mot Manchester City. Da Real Madrid skulle jage den nødvendige scoringen 20 minutter før slutt smalt det i motsatt ende. Bokstavelig talt.

KJEMPESCORING: Riyad Mahrez har nettopp sendt Manchester City i ledelsen, og så lenge ut til å bli matchvinner i Madrid. Foto: CARL RECINE / Reuters

Mahrez-perle

For Manchester City dro frem en herlig kontring som ble toppet med Bernardo Silvas lekre pasning til Riyad Mahrez. Han hamret ballen opp i hjørnet til venstre for Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

Da var det spilt 73 minutter, og gjestene så ut til å trygge inn seieren. Faktisk var det City og João Cancelo som var nærmest scoring da han skjøt fra 19 meter og keeper måtte strekke seg for å slå unna. I tillegg var Jack Grealish bare centimeter unna ved to anledninger. Men istedenfor punktering kom Real Madrid altså nådeløst tilbake-

NEDTUR: Manchester City-manager Pep Guardiola fortviler etter at laget hans ga fra seg det som lenge så ut som en sikker finaleplass. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

Få Real Madrid-sjanser

Begge lag hadde brukbare sjanser før pause. Benzema var farlig frempå et par ganger før Courtois reddet godt fra Bernardo Silva.

Gabriel Jesus og Mahrez hadde også muligheten før Foden testet Courtois med en suser fra 18 meter.

Vinicius Junior avsluttet utenfor fra fem meter sekunder ut i 2. omgang, men så skapte hjemmealget knapt målsjanser før Rodrygos ville dobbel i sluttminuttene.