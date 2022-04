Pep Guardiolas menn kom aldri skikkelig i gang i løpet av kampens første 45 minutter, og det straffet seg mot et sprudlende Liverpool-lag.

Den målfarlige midtstopperen Ibrahima Konaté åpnet ballet og scoret i sin tredje kamp på rad da han regelrett knuste midtstopperen Nathan Aké i luften.

22-åringen scoret i begge sine to foregående kamper fra start, som begge var mot Benfica i Champions League.

– De er veldig sterke på dødballer, sa Pep Guardiola til BBC.

Kanskje gamblet Guardiola for mye med laget. Det faste midtstopperparet med Ruben Dias og Aymeric Laporte var erstattet av John Stones og Nathan Aké, samtidig som Rodri, Ilkay Gündogan og Kevin De Bruyne ble plassert på benken.

ÅPNET BALLET: Ibrahima Konaté (t.v.) og laget jubler etter at Liverpool tok ledelsen mot Manchester City. Foto: VINCENT MIGNOTT / EPA

Der satt også førstekeeperen Ederson, som fikk se cupkeeperen Zack Steffen tabbe seg ut på verst tenkelig vis.

Der den brasilianske City-målvakten er kjent som en av verdens beste med føttene, var den amerikanske andrekeeperen alt annet enn det i kampens 17. minutt.

Han fikk et dårlig touch, nølte og brukte tid, og da kom Sadio Mané i full fart og taklet ballen i mål.

– En av de aller groveste tabbene jeg har sett i en så stor kamp. Det er rett og slett ikke mulig å undervurdere tiden du har til rådighet mer enn hva Zack Steffen gjør der. Det er en vanvittig og bisarr keepertabbe, kommenterte Lars Tjærnås hos V4.

– Det var et uhell. Sånt skjer. Han kommer til å lære av det, sier Guardiola.

TABBE: Zack Steffen nølte for lenge og ble hardt straffet av amerikanske Zack Steffen. Foto: Nick Potts / Pa Photos

Amerikaneren var heller ikke helt patent da Sadio Manés fantastiske volleyavslutning snek seg inn i korthjørnet hans like før pause, men det ble bare en parentes i det som var et vakkert Liverpool-angrep og en spesielt nydelig assist fra Thiago.

Midtbaneeleganten vippet ballen lekkert ut til Mané, som fikk kjempetreff på direkten.

I de to tidligere møtene denne sesongen, som begge endte 2–2, hadde ingen av lagene ledet kampen i mer enn ti minutter av gangen, men her var Liverpool suverene før pause.

– Det var en perfekt førsteomgang, sier Liverpool-stopperen Virgil van Dijk til BBC.

– Vi gjorde alt rett, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Foto: Sofascore

Grafikk: sofascore.com

Guardiola gjorde ingen bytter i pausen, men justerte litt på laget og fikk en drømmestart på andre omgang da Jack Grealish satte inn reduseringsmålet med venstrefoten etter flott forarbeid av Gabriel Jesus.

Først i kampens 83. minutt gjorde Guardiola et bytte da han erstattet Jesus med den algeriske kantspilleren Riyad Mahrez.

Idet klokken tikket mot 90 minutter vartet han opp med et fantastisk forarbeid langs høyresiden, spilte videre til Phil Foden, som fant Bernardo Silva foran mål. Fra kloss hold kunne han enkelt spasere inn 2–3-reduseringen.

Dermed ble det noen hektiske sluttminutter for Liverpool. Manchester City trykket på for et utligningsmål og hadde tre avslutninger i sluttminuttene, men hverken Fernandinho, Mahrez eller Raheem Sterling klarte å få ballen i mål.

Like etterpå holdt Liverpool på å punktere kampen, men Mohamed Salah og Roberto Firmino sløste med sjansene.

Liverpool er uansett klare for FA-cupfinale, hvor de møter enten Chelsea eller Crystal Palace. Den semifinalen spilles søndag.

– Vi måtte vise mye styrke og samhold, men vi burde ha drept kampen tidligere etter min mening, sier van Dijk.