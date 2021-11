(Atalanta-Manchester United 2–2) Da det så som mørkest ut for Manchester United dukket han opp igjen, Cristiano Ronaldo. Ikke bare én gang, men to ganger.

– Vi hadde troen helt til slutt og jeg hjalp laget til ett poeng. Jeg er veldig glad. Vi gir oss aldri. Det er et bra resultat for oss. Kanskje var vi litt heldig, men sånn er fotball, sier Ronaldo i et intervju vist på TV 2.

Ole Gunnar Solskjær sier det slik:

– Cristiano er bare utrolig. Hvis det er noen du håper skal få en sjanse på slutten, så er det ham. Og ingen kan stille spørsmål ved disse spillernes karakter. De gir aldri opp.

For akkurat som i den første kampen i Manchester startet det blytungt for de røde i kveld. Atalanta tok ledelsen etter 12 minutter ved Josip Ilicic. Det var et skudd som keeper David de Gea kanskje burde tatt.

Noen sekunder inn i overtiden i 1. omgang fikk vi kombinasjonen Mason Greenwood – Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo.

Det var Ronaldos 126. mål for United – det samme som Ole Gunnar Solskjær stoppet på, ifølge Opta. Dermed ble portugiseren – som ble matchvinner mot Atalanta på Old Trafford – den første til å score i fire Champions League-kamper på rad siden Ruud van Nistelrooy tilbake i 2003.

I det 56. minutt fikk David de Gea fint lite hjelp av eget forsvar da Atalanta økte til 2–1. Alle trodde Duvan Zapata var offside da han fikk løpe alene gjennom mot United-keeperen. I VAR-rommet kunne man halvannet minutt senere slå fast at colombianerens scoring skulle stå.

Volley-mål

TV-bildene viste at kaptein Harry Maguire var innenfor. Det var ikke tillitvekkende stopperspill og det er et bilde på stoda i et forsvar som har sluppet inn 23 mål i alle turneringer denne sesongen.

Så var Ronaldo der igjen – på overtid i 2. omgang da 90.56 minutter var spilt.

Med en suser med på volley fra 18 meter, helt nede ved stolpen, reddet han United nok en gang.

Mot Villarreal ble Ronaldo matchvinner fire minutter på overtid.

United var nummer tre i sin gruppe etter 90 minutter. Etter 95 er de nummer to og har gode muligheter til å komme seg videre. Det klarte de ikke i fjor. Nå gjenstår Villarreal og Young Boys.

Før det venter byderbyet mot Manchester City på lørdag. Presset på Solskjær og United ville vært et helt annet om ikke Ronaldo hadde dratt frem sitt aller beste. Ni mål på 11 kamper for United denne sesongen lar seg høre.

Manchester United-stopper Raphaël Varane måtte byttes ut med hamstringskade etter 38 minutter i kveld. Det spørs om stopperen blir klar til byderbyet. Det gjør heller ikke Paul Pogba som har karantene. Svenske Victor Lindelöf var ute med skade i kveldens kamp.

