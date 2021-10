Haaland mister Norges skjebnekamper

Erling Braut Haaland spiller ikke i helgens kamp for Borussia Dortmund. Det bekrefter klubbens trener Marco Rose på en pressekonferanse fredag.

Det betyr også at Haaland ikke vil spille i de kommende VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober).

Spissen sliter med en muskelskade i låret og har sått over de to siste kampene for Dortmund.

– Smertene ble for store for Erling. Han blir hos oss, og reiser ikke med det norske landslaget, forteller Rose.

I tillegg til Haaland tok landslagssjef Ståle Solbakken ut Joshua King og Veton Berisha på spissplass. Kristian Thorsvedt er også et alternativ som kan brukes lengst fremme i banen.