NRK-eksperten sier nei til skiforbundet

Fredrik Aukland (40) var ønsket på søkerlisten, men kommer ikke til å søke stillingen som Norges nye landslagssjef i langrenn etter Vidar Løfshus.

Det bekreftet Aukland på sms til NTB sent tirsdag kveld.

Søknadsfristen til landslagssjefstillingen er fredag, og Aukland ville etter det NTB kjenner til kanskje ha vært den største favoritten til å få jobben om han hadde bestemt seg for å søke. Han bekreftet i helgen at han hadde vært i samtaler med langrennssjef Espen Bjervig om stillingen.

– Fredrik er en aktuell og kompetent kandidat. Det er naturlig at vi har snakket sammen. Vi har kjent hverandre i mange, mange år, sa Bjervig til NTB tidligere tirsdag.

Da ville han naturlig nok ikke kommentere om Aukland hadde søkt jobben eller ikke.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltnavn. Det har kommet inn mange søknader fra kompetent hold, men vi håper på enda flere innen fristens utløp. Vi vet om mange gode kandidater som ikke har søkt, sa Bjervig.

Han var onsdag på vei til Canada, der det er verdenscupavslutning til helgen. Der skal det arrangeres en minitour over tre dager, og det kan ende med norsk sammenlagtseier i verdenscupen i både herre- og kvinneklassen.

Internt

Bjervig har også sondert landskapet internt.

– Jeg har selvsagt pratet med interne kandidater.

Han bekrefter at det i hvert fall gjelder både sprinttrener Arild Monsen og herretrener Eirik Myhr Nossum.

Monsen har signalisert at han trives best i felten, og da er det tvilsomt om han skifter beite. Eirik Myhr Nossum er sterk ønsket med videre som herretrener av løperne, og kanskje kommer en slik jobb litt for tidlig for ham.

Tidligere herretrener Trond Nystad bekreftet tirsdag overfor VG at han har søkt stillingen. En utfordring for Nystads del er at han og familien bor i Ramsau, og det spørs hvor aktuelt det er å flytte til Norge.

Guri Hetland har vært nevnt som en mulig kandidat, men ønsker ikke å si noe om hun vil søke eller ikke. Det er ikke sikkert at det kommer til å skje.

Før påske

Langrennssjef Espen Bjervig håper at han har fått gjort unna mesteparten av samtalene med søkerkandidatene før påske.

– Jeg håper at vi skal ha dette på plass i løpet av mai.

– Det betyr at den nye landslagssjefen ikke blir delaktig når kommende sesongs landslag skal tas ut?

– Jeg tror ikke at vi har dette på plass slik at den nye landslagssjefen kan delta i den prosessen allerede i år. Den jobben blir det nok trenerne, Vidar Løfshus og meg selv som tar oss av.

Therese Johaug sa dette om hvem hun ønsket seg i stillingen etter søndagens seier på 10-kilometeren i Falun.

– Jeg tror det er mange kandidater der ute som kan passe til den jobben. Det er viktig at den som skal ta den ikke prøver å gå i fotsporene til Vidar. Alle må være seg selv og gjøre ting på sin måte. Det viktigste er at det kommer inn en klar og tydelig leder, sa Johaug.

Emil Iversen sier han er spent på hvem som blir den nye sjefen. Det tror han alle i miljøet er.

– Jeg håper at det er en attraktiv jobb. Det går an å bli lei av Vidar Løfshus til tider, men jeg tror at alle sitter igjen med en følelse av at vi har hatt en fryktelig god sjef som har styrt skuta. Og det skal han ha, han står opp for sine. Det har vi kjent på. Vi må inn en rakrygget person som tåler at det blåser litt, som er tydelig og veldig motivert. Jeg tror at det finnes mange flinke folk i Norge, selv om det blir litt som å hoppe etter Wirkola.