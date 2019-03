Thingnes Bø skjøt seg bort fra gull - slik forklarer sjefen kollapsen

ÖSTERSUND: Det skulle være gull-løp nummer tre i dette mesterskapet, men det ble sølv. For alle gode ting var definitivt ikke tre for Johannes Thingnes Bø i Östersund.

På siste stående ble det tre bom og den ukrainske sensasjonen Dmitro Pidrutsjnij tok gull etter perfekt skyting.

Da hadde Thingnes Bø ledet med et helt minutt i søndagens jaktstart.

– Glemmer hva man skal gjøre

– Han føler nok at han har lov til å bomme på ett skudd. Og da skjer det. Så misser han på «jokeren». Så våkner han, sier skytetrener Siegfried Mazet.

Franskmannen har ledet den norske skytingen siden våren 2016 og ble raskt populær. Nå måtte han forklare hva som skjedde på de fatale sisteskuddene.

– Etter to bom, tenker man «ikke flere bom nå». Så blir man veldig defensiv og glemmer hva man skal gjøre. Hadde han kunnet bomme på ett skudd og vinne gull, hadde han bommet på to. Kunne han bommet på fire, hadde han bommet på fem, forklarer Mazet.

PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Skytingen var tema før VM

Thingnes Bø slet med stående skyting i USA i forkant av mesterskapet og forklarte til NRK at selvtilliten har sviktet. 25-åringen, som åpnet mesterskapet med gull på mixed-stafett og sprint, var redd tankene skulle komme tilbake.

– Jeg var redd for å stoppe opp, redd for at tankene skulle komme. Jeg er i en dårlig periode og skyter ikke på samme måte som tidligere i vinter, sier Thingnes Bø til NRK.

På veg inn til sin egen sisteskyting, fikk Vetle Sjåstad Christiansen med seg dramaet.

Fakta: VM skiskyting i Östersund, Sverige søndag Jaktstart (antall strafferunder i parentes): Menn, 12,5 km: Gull: Dmitro Pidrutsjnij, Ukraina 31.54,1 (2), sølv: Johannes Thingnes Bø, Norge 0.08,3 min. bak (5), bronse: Quentin Fillon Maillet, Frankrike 0.17,7 (3), 4) Tarjei Bø, Norge 0.18,1 (1), 5) Martin Fourcade, Norge 0.27,8 (2), 6) Andrejs Rastorgujevs, Latvia 0.40,8 (1), 7) Antonin Guigonnat, Frankrike 0.47,3 (2), 8) Benjamin Weger, Sveits 0.47,8 (3), 9) Jevgenij Garanitsjev, Russland 0.48,3 (1), 10) Simon Eder, Østerrike 0.49,3 (0). Øvrige norske: 15) Erlend Bjøntegaard 1.43,5 (5), 23) Vetle Sjåstad Christiansen 2.00,2 (4). 57 utøvere fikk plassering. Verdenscupen (20 av 25 renn): 1) J.T. Bø 1050, 2) Aleksandr Loginov, Russland 726, 3) Fillon Maillet 692, 4) Simon Desthieux, Frankrike 685, 5) Fourcade 632, 6) Eder 626, 7) Guigonnat 584, 8) Peiffer 568, 9) Weger 538, 10) Julian Eberhard, Østerrike 536. Øvrige norske (topp 30): 11) T. Bø 519, 14) Christiansen 474, 15) Bjøntegaard 411, 19) Henrik L'Abée-Lund 315, 27) Lars Helge Birkeland 247. Kvinner, 10 km: Gull: Denise Herrmann, Tyskland 31.45,9 (2), sølv: Tiril Eckhoff, Norge 0.31,4 min. bak (2), bronse: Laura Dahlmeier, Tyskland 0.31,6 (1), 4) Marte Olsbu Røiseland, Norge 1.35,0 (4), 5) Hanna Öberg, Sverige 1.35,0 (5), 6) Anastasia Kuzmina, Slovakia 1.41,3 (7), 7) Mona Brorsson, Sverige 1.47,2 (4), 8) Ingrid Landmark Tandrevold, Norge 2.01,2 (4), 9) Jevgenia Pavlova, Russland 2.14,3 (1), 10) Lisa Vittozzi, Italia 2.32,2 (6). 52 utøvere fikk plassering. Verdenscupen (20 av 25 renn): 1) Vittozzi 764, 2) Dorothea Wierer, Italia 758, 3) Kuzmina 718, 4) Olsbu Røiseland 699, 5) Kaisa Mäkäräinen, Finland 598, 6) Paulína Fialková, Slovakia 526, 7) Öberg 506, 8) Monika Hojnisz, Polen 475, 9) Tandrevold 461, 10) Jirina Krjuko, Hviterussland 450. Øvrig norsk (topp 30): 22) Eckhoff 344.

– Synd på ham

– Det er jo synd på ham der og da. Men det er det som er så sjarmerende med idretten vår: Man kan skyte fult hus på den ene serien og ha fem bom på den neste. Det er alltid like vanskelig, uansett hvor godt du har skutt før, sier Sjåstad Christiansen, som også hadde vondt av storebror Tarjei.

Bommet i dag, hyllet i går: - Tidenes mest fortjente gull

Også han bommet på siste skudd i jakten på bronse. Det ble tap i spurten mot Quentin Fillon Maillet og franskmannen ble nummer tre.

– Han var lei seg i målområdet, jeg syns veldig synd på ham, sa han.

Likevel vil hverken han eller skytesjefen kalle sølvet til Bø en nedtur. Bø ble slått med åtte sekunder, men sikret i det minste verdenscupseieren sammenlagt.

– Tipper denne dagen er glemt

– Vi er ikke skuffet, for sølv er bra, totalt sett. Verdenscupen er i boks og sesongen har vært veldig bra. Ikke perfekt, men sånn er skiskyting og vi blir aldri ferdig med å jobbe med det mentale. Alle forventet gull, men i skiskyting er man aldri ferdig, sier Mazet.

– Han fikk seg et sølv, så jeg tipper denne dagen er glemt når mesterskapet er over, supplerer Sjåstad Christiansen, som dagen før kalte Johannes Thingnes Bø «så god at han neppe var fra jordkloden».

– I går var han fra Mars, i dag er han fra månen, sier han med lett latter.