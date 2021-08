Frankrike til OL-finale etter svensk drama

Dermed kan det bli et møte mellom de to forhåndsfavorittene i Tokyo-finalen som avslutter hele OL søndag. Sverige hang med i 50 minutter, men til slutt ble målvakt Cleopatre Darleux, bakspiller Grace Zaadi og strekspilleren Pauletta Foppa for mye for de blågule.

Frankrike er klar for sin andre OL-finale på rad. I Rio de Janeiro ble det tap for Russland.

Norge måtte slite for å slå Frankrike 22–20 i EM-finalen rett før jul i fjor. Frankrike ledet bare seks minutter før slutt. Men med fantastisk keeperspill av Silje Solberg og avgjørende scoringer av Nora Mørk, Henny Reistad og Sanna Solberg-Isaksen holdet det akkurat til EM-gull.

Norge banket Frankrike 31–20 i den første av to OL-oppkjøringskamper i juli. Den andre 28–28 mot et rutinert fransk lag som har oppnådd mye de siste årene. Etter den tapte OL-finalen i 2016 tok de – overraskende for mange – knekken på et formsterkt Norge i VM-finalen i Hamburg året etter.

I 2018 tok de et bejublet EM-gull på hjemmebane i Paris. Mangeårig trener Oliver Krumbholz ledet Frankrike mot Norge i VM-finalen allerede i 1999. Det eneste han mangler er OL-gull.

OL-overraskelsen Sverige startet semifinalen friskt anført av Jamina Roberts. Den internasjonalt erfarne 31-åringen – til daglig i Sävehof – har tatt regien etter at Isabelle Gulldén trakk seg landslaget.

Frankrike tok ikke ledelsen før det var gått 23 minutter av semifinalen og ledet 15–14 ved pause.

Sveriges nøkkelspiller Linn Blohm røk på sin tredje utvisning etter 39 minutter. Dermed måtte svenskene fortsette uten strekspilleren som blir lagvenninne med de norske jentene i Györ etter OL.

Men de svenskene jentene bet seg som en jämthund fast. Midtveis i 2. omgang sto det fortsatt 20–20. Men overmakten ble for stor selv om de franske jentene bommet på alle fire straffekast.

– Fullt fortjent seier til Frankrike, sier NRK-ekspert Håvard Tvedten på direkten.

De franske stjernene fikk initiativet og ga det ikke fra seg. Innledende tapte Frankrike både for Spania og ROC og spilte uavgjort mot Sverige.

Men nå er fanske håndballspillere virkelig på gullsporet i den olympiske håndballarenaen Yoyogi. Lørdag spiller herrelandslanslaget finale mot Sverige.