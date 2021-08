Nora Mørk slo tilbake da Norge tok OL-bronse: 36–19

Hun var involvert i 11 av 19 mål da Norge avgjorde nabomøtet med Sverige allerede i 1. omgang. Seieren ble til slutt 36–19, og Mørk noterte seg for åtte scoringer.

Nora Mørk tar dermed sin andre OL-bronse. Hun har ikke gull etter som skade stoppet henne fra å spille da Norge vant gull i London i 2012.

Også i 2016 og 2000 tok Norge bronse i OL. Dette er håndballkvinnenes syvende OL-medalje etter at det hele startet med de legendariske sølvjentene i Seoul i 1988.

Både i 2016 og i 2021 har Norge tapt for russerne i dramatiske semifinaler. På samme måte som i 2016 slo de grusomt tilbake og tok en storseier i bronsefinalen (36–26 over Nederland i Rio).

Gullguttene Anders Mol (24) og Christian Sørum (25) var på plass og heiet på håndballjentene. Sørum har et spesielt forhold til norsk kvinnehåndball etter som han er kjæreste med Vipers-spilleren Karoline Olsen.

Norge ledet 4–1, blant annet takket være målvaktscoring av Silje Solberg. De rødkledde var i 8–4 da den svenske landslagstreneren Tomas Axner måtte ta sin første timeout. Det hjalp ikke. Etter at Norge gikk opp til 12–5, måtte han igjen be om en stopp i spillet.

Camilla Herrem, som måtte tilbringe mye av tiden på benken i semifinalen, blomstret og satte inn sitt tredje mål da hun økte til 13–5.

Derfra og inn så de norske håndballkvinnene seg aldri tilbake.

– Norge er veldig bra i dag. Vi får ikke stoppet dem, sier den svenske landslagstreneren Thomas Axnér i pressesonen etter kampen.

Nora Mørk satte inn sitt femte mål for dagen da Norge for første gang ledet med ti mål på 17–7. Pauseresultatet var 19–7.

– Alt fungerer for Norge, sa NRK-eksperten Håvard Tvedten da de rødkledde bare fortsatte dominansen i 2. omgang.

Aldri har Norge vunnet så mye over Sverige i et mesterskap. «Rekorden» fra før var 33–20 i kvartfinalen i Rio-OL for fem år siden.

Mot slutten slapp Thorir Hergeirsson inn samtlige utespillere - mens de største stjernene fikk lov til å hvile seg på benken etter et tøft OL:

Norge har spilt fire OL-finaler og vant gull både i 2008 i Beijing og i 2012 i London.