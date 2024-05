Salsten møtte pressen for å presentere herrelandslaget som skal i aksjon i VM i Tsjekkia.

– Det er umulig for oss ikke å si noen ord om det som har rammet oss alle det siste døgnet, sa Salsten.

Alexander Reichenberg døde i helgen. Han ble 31 år.

– Ishockeyfamilien er liten. Alle kjenner alle. Alle har spilt med hverandre, mot hverandre. Når du er født og oppvokst i en ishockeyfamilie i Norge, reiser du rundt i de samme hallene og knytter relasjoner til både spillere og foreldre.

Salsten påpeker at det er mange i den norske VM-troppen som går en tøff periode i møte. Til NRK opplyser han at et helseteam er koblet på og i beredskap for troppen.

– Den beskjeden som kom i går, rammer hele familien vår. Det rammer også den troppen dere skal få servert i dag. Alle har en eller annen relasjon til Alexander. Mange har en veldig tett relasjon til ham og hans familie. Vi har siden i går vært i kontakt med en del spillere og vil være i kontakt med flere. Det er tøffe tak og en tung prosess de også står midt oppi, sa sportssjefen.

– Tung dag for oss alle

– Ishockeyfamilien står samlet i sorgen vi kjenner. Og så skal vi forsøke å ta vare på dem som er rammet, så godt det bare går, men det er en tung dag for oss alle med de nyhetene vi fikk i går.

Nyheten om Reichenbergs bortgang ble kjent søndag. I Lillehammer ble dødsbudskapet mottatt med sjokk.

– Det er vanskelig å skjønne. Det går ikke opp for oss. Vi er jo som en familie som tar vare på hverandre. Dette er som å miste en bror, sa Lillehammer-kaptein Christian Fosse til Gudbrandsdølen Dagningen.

Lillehammer-legende

Reichenberg blir omtalt som en av Lillehammers største profiler gjennom tidene med tredje flest kamper for klubben. I løpet av karrieren har han spilt i Tsjekkia, Sverige og Østerrike.

Han har også en rekke landskamper for Norge på ulike aldersnivåer. Han representerte Norge under OL i Pyeongchang i 2018.

De tre siste sesongene spilte han i Lillehammer. Han leverte sin beste sesong i grunnserien sist vinter med 44 målpoeng.