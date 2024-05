Tommy Høiland sendte Sandnes Ulf i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 24 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Sebastian Pedersen utlignet da han satte inn 1-1 to minutter etter sidebytte. Etter 62 minutter scoret Høiland igjen da han gjorde 2-1, og Daniel Braut sørget for Sandnes Ulf-jubel da han satte inn 3-1 åtte minutter senere. Etter 72 minutters spill reduserte Pedersen til 2-3 for Moss, og Bo Hegland utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål seks minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 3-3.

Sandnes Ulfs Jarmund Kvernstuen, Markus Aanesland, Haris Brkic, Andreas Nyhagen og Tommy Høiland pådro seg gult kort. For Moss fikk Ian Hoffmann gult kort.

Etter lørdagens kamp er Sandnes Ulf på 13. plass på tabellen med seks poeng, mens Moss er nummer ti med sju poeng.

Johan William Grundt dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sandnes Ulf prøver seg mot Sogndal 11. mai, mens Moss spiller neste kamp mot Stabæk.

