Før den siste serierunden søndag ettermiddag står Chelsea bokført med 103 gule og fire røde kort. 107 kort er ny negativ rekord i Premier League, fire flere enn det Leeds fikk i 2021/2022-sesongen.

Det er imidlertid ikke bare blåtrøyene som har havnet i dommerens bok uvanlig mange ganger. Oppsiktsvekkende nok stammer tre av de fire bidragene i «toppen» av lista fra årets sesong. Wolverhampton har med én serierunde igjen havnet i dommerens bok 102 ganger, mens Sheffield United til sammen har notert 98 kort.

Dermed kan Leeds' antall fra sesongen for to år siden bli slått av ytterligere to lag.

Burnley er laget som har pådratt seg flest røde kort (7). Til sammen har det blitt delt ut 57 røde kort så langt denne sesongen.

Treffsikkert fra krittmerket

Av de 106 straffesparkene som så langt er blitt tildelt i årets sesong, har 95 blitt ekspedert i mål. Det utgjør en scoringsprosent på 89,62 prosent, den høyeste i den moderne Premier League-æraen. Sist sesong var prosentandelen scoringer helt nede på 74,75 prosent. Da ble kun 74 av 99 straffespark omsatt i nettkjenning.

Årets «straffekonge» er Chelseas Cole Palmer, som med én serierunde igjen har scoret hele ni ganger fra ellevemeteren. Nærmest følger Erling Braut Haaland (7) og Bukayo Saka (6).

Chelsea er laget som er blitt tildelt flest straffespark med elleve i tallet. Arsenal og Newcastle følger med ni, mens Liverpool og Manchester City begge har fått åtte forsøk fra straffemerket.

I bunnen av lista finner vi Luton og Nottingham Forest, som bare er blitt tildelt ett straffespark på de 37 første kampene.

Lav andel strafferedninger

For keeperne er det imidlertid ikke like lystbetont denne sesongen. Kun åtte (7,5 %) av de 106 straffesparkene har blitt reddet. Det er den laveste andelen i Premier League-historien. I 1997/1998-sesongen ble 9,7 prosent av forsøkene fra krittmerket stanset av målvaktene, hvilket utgjør den neste laveste andelen.

Til sammenligning ble over 25 prosent (21/80) av straffesparkene i 2017/2018-sesongen reddet. Da bokførte hele fem keepere to eller flere strafferedninger.

Arsenal-keeper David Raya har allerede sikret seg gullhansken, som indikerer at han har holdt nullen flest ganger denne sesongen. Han ender med enten 16 eller 17 rene bur. Det tallet har vært likt eller høyere i 15 av de 21 foregående sesongene. Dersom Raya ender på 16, vil kun Joe Harts 14 «nuller» fra 2014/2015-sesongen være lavere .

Én runde igjen

Søndag skrives det aller siste kapittelet i 2023/2024-sesongen av Premier League. Manchester City og Arsenal skal gjøre opp om tittelen, mens Tottenham, Chelsea, Newcastle og Manchester United spiller om de siste europacupplassene.

Kun ved fire tidligere anledninger de siste 20 årene har kampen om Premier League-gullet blitt avgjort på sesongens siste dag. Det skjedde i 2011/2012-, 2013/2014-, 2018/2019- og 2021/2022-sesongen. Samtlige ganger endte Manchester City opp med tittelen, tre av gangene på bekostning av Liverpool og én gang på bekostning av byrival Manchester United.

Søndag kan Arsenal lide samme skjebne.

Helt i bunnen av tabellen trenger Luton et mirakel for å sikre fornyet kontrakt på bekostning av Nottingham Forest. Sistnevnte har tre poengs luke ned til Rob Edwards sitt mannskap, og har dessuten betydelig bedre målforskjell.

Snaue fire uker etter siste serierunde i Premier League er det duket for fotball-EM i Tyskland. Premier League-sesongen 2024/2025-sesongen sparkes i gang 17. august. Terminlisten slippes 18. juni.