Trønderen har gjort livet surt for en rekke forsvarsprofiler i den spanske toppdivisjonen siden overgangen til Villarreal i fjor sommer. Etter én scoring i den første omgangen mot Real Madrid, kom de tre neste med kun åtte minutter og 47 sekunders mellomrom kort tid ut i 2. omgang. Da snudde han kampen fullstendig fra 1-4 til 4-4.

Det kunne attpåtil blitt flere scoringer for 28-åringen, som med sine 23 nettkjenninger leder an i kampen om å bli målkonge i La Liga med én serierunde igjen.

Snaue seks minutter ut i hjemmekampen mot Real Madrid søndag ladet Sørloth kanonen fra godt over tjue meter, men skuddet ble stanset av stolpen, via hansken til Real Madrid-keeper Andrij Lunin.

– Et vanvittig forsøk fra nordmannen på topp. Villarreal har vært det beste laget i starten her, lød det fra TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– Strålende

Drøyt fem minutter før pause, på stillingen 2-0 til gjestene, fikk Sørloth servert et flott innlegg. Inne i sekstenmeteren var det rått parti i favør nordmannen i duell med Eder Militão, og med pannebrasken ekspederte trønderen ballen lekkert i målet bak Lunin.

– En strålende heading, utbrøt Osnes.

Tidlig i den andre omgangen reduserte Sørloth til 2-4, før han kort tid etterpå scoret 3-4.

– Han leker med Real Madrids midtstoppere, kommenterte Osnes.

Så utlignet Sørloth like godt også til 4-4. Med mål i det 48., 52. og 56. minutt gjorde han ekte hattrick på åtte minutter og 47 sekunder.

Med 23 mål er han to foran Girona-spiss Artem Dovbyk (21). Bak duoen i tet følger Jude Bellingham med sine 19 nettkjenninger.

Sju av nordmannens 23 mål har kommet med pannebrasken. Ingen Villarreal-spillere har klart det siden 2003/2004-sesongen.

Stjernespekket innbytterbenk

Seriemester Real Madrid hvilte flere av sine største stjerner fra start, deriblant Bellingham og Vinicius Junior. Heller ikke Rodrygo, Toni Kroos eller Eduardo Camavinga startet kampen.

Det stanset imidlertid ikke de hvitkledde fra å briljere. Etter et snaut kvarter skaffet Arda Güler seg plass i vertenes sekstenmeter, og det unge talentet satte sikkert inn 1-0.

Et kvarter før sidebyttet stanget helten fra mesterligasemifinalen, Joselu, inn 2-0. Spissen er én av fire Real Madrid-spillere med et tosifret antall La Liga-scoringer denne sesongen. Etter Sørloths redusering sørget Lucas Vázquez og Güler for 3-1 og 4-1.

Dermed styrte gjestene mot en klar seier, men Sørloths måltrippel etter sidebyttet sørget for at det ble poengdeling. Med åtte minutter igjen var nordmannen nær å score sitt femte, men trønderen rakk akkurat ikke fram på et innlegg.