Det ble klart da lagoppstillingene ble sluppet en time før kampstart på Wembley i London.

Det er før finalen klart at det kommer til å bli en helt ny vinner av trofeet i årets FA-cupturnering. Verken United eller Tottenham har greid det tidligere. Tottenham spiller søndag sin første finale i turneringen, mens United var i finalen for første gang da de tapte for Chelsea i fjor.

Tottenham slo Leicester i semifinalen, mens United sendte regjerende trippelmester Chelsea ut.

Arsenal er mestvinnende i FA-cupen med sine 14 titler. Southampton er nærmest med sine åtte, men de har ikke vunnet siden 1981 og spiller nå på nivå to i ligasystemet.