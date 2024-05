Det østerrikske laget lå under 0-2 i den første perioden, men kjempet seg tilbake til lik stilling i løpet av de to neste.

Kampen så ut til å gå til forlengning, men i siste sekund ble Benjamin Baumgartner matchvinner. Scoringen kom så tett på sluttsignalet at dommerne måtte sjekke på video for å konstatere at det fortsatt var noen tideler igjen på klokka da pucken gikk over streken.

Østerrike er i samme gruppe som Norge og står med fire poeng etter fire kamper. Tirsdag tok de Canada til forlenging etter å ha ligget under 1-6.

Finland står på sin side med sju poeng etter like mange kamper. Mandag ble det 4-1 over Norge.