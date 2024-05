Panthers vant til slutt kampen 6-1 og utlignet kampserien til 1-1, men best vil kanskje utvisningskaoset i tredje periode bli husket.

Superstjernene Matthew Tkachuk (Boston) og David Pastrnak (Florida) endte blant annet i en regelrett nevekamp ​​og fikk inn flere solide treffere på hverandre. De ble ilagt til sammen 30 minutter i utvisningsboksen.

– Vi snakker om to stjerner. Det litt hett og de ville utfordre hverandre. Jeg synes det var kjempebra. De så OK ut da det hele var over. Kanskje noen ble opprørt av det, men jeg beklager – jeg syntes det var kjempebra, sa Panthers -trener Paul Maurice til AP etter kampen.

Totalt ble det delt ut til sammen 157 minutter i onsdagens kamp. 146 av dem kom i tredje periode. Hele tolv spillere fikk kampstraff.

Lagene møtes til den tredje kampen i best av sju-serien allerede fredag.