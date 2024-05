HamKam må dermed fortsatt vente på en trepoenger denne sesongen. Det første poenget på eget gress kunne derimot innkasseres.

Med det ene poenget ligger HamKam fortsatt nest sist med sine fire poeng, mens Haugesund har sju.

– Det er veldig kjedelig, for vi skulle hatt tre poeng i dag. Den første halvtimen var veldig bra. Vi kunne jo ha scoret to-tre mål til i den perioden. Så blir vi litt passive. Vi hadde ambisjoner om å presse høyere etter hvilen, men det gikk ikke, og Haugesund var gode i 2. omgang, sa HamKam-stopperen Fredrik Sjølstad til TV 2.

Forrykende

HamKam fikk en forrykende start på kampen. Innleide Niklas Ødegård scoret sitt annet mål for klubben da han satte 1-0 etter tre minutter spill. Han var som vanlige god inne i feltet.

De grønne og hvite fortsatte dominansen og kunne ha ledet 3-0, men to marginale VAR-avgjørelser gikk imot hjemmelaget. Begge ved Henrik Udahl som hadde stått i hårfint i offside i forkant av scoringene.

Haugesund hadde ikke mange sjansene i kampen, men etter en times spill headet Sory Diarra inn utligningen etter at Sebastian Tounekti hadde gjort et glimrende forarbeid.

Suser fra Konradsen

Kort etter presenterte Morten Konradsen seg. Han fikk gå uhindret fra midtbanen og kunne banke ballen i mål fra distanse til 2-1.

– Det var godt. Det er slike øyeblikk man spiller fotball for. Det ble et fair resultat. Vi gjør en svak 1. omgang, men hever oss i andre omgang. Det blir et bra resultat for oss, sa Konradsen til TV 2.

Hjemmelaget hadde derimot ikke gitt seg, og stopperen John Olav Norheim skapte nye spenning da han stanget inn en corner med drøye kvarteret igjen å spille.

Haugesund kom til kampen etter en intern maktkamp denne uken. Lagets islandske trener Oskar Hrafn Thorvaldsson valgte å si opp med umiddelbar virking. Trioen Sancheev Manoharan, Paul André Farstad og Kamil Rylka ledet laget på Briskeby.