Den 16. juli 2014 ble det klart at stortalentet Ada Hegerberg var klar for storklubben Lyon. 10 år senere signerte hun for tre nye år. Nå forklarer hun hvorfor.

– Jeg følte ikke at jeg var ferdig her. Det viktigste for meg er å være et sted hvor jeg kan få det beste ut av meg selv og vinne så mange titler som mulig. Det var ingen tvil fra starten, sier Hegerberg til Goal.

En niende tittel for klubben i Champions League ble det ikke lørdag, da regjerende mester Barcelona gikk seirende ut med 2–0 i potten. Likevel har Hegerberg noe å fryde seg over i verdens gjeveste turnering:

Hun står med rekorden over flest mål i Champions League, hele 64 mål på 67 kamper. En slik prestasjon var en av grunnene til at hun var attraktiv for flere klubber da forhandlingene om ny kontrakt startet sommeren 2023.

Det tok tid før Hegerberg landet på valget om å bli hos det franske laget, og dette er grunnen:

– Det tok litt tid å komme dit vi ønsket, men jeg må si at jeg har en enorm takknemlighet overfor Michele Kang (majoritetseier) og Vincent Ponsot (direktør i Lyon) som i bunn og grunn gjorde det umulig for meg å vurdere noe annet. De viste en vilje til å beholde meg, og gjorde det klart for meg at jeg er her i tre år til, noe som er galskap. Det betyr nesten hele min karriere i Lyon – og så får vi se etter det.

STØTTE: Mamma Gerd Stolsmo og pappa Stein Erik Hegerberg omfavner datteren etter 2–0-tapet mot Barcelona i Champions League-finalen lørdag. Foto: Susana Vera / Reuters / NTB

Både Hegerberg og profilen Wendie Renard har tilbrakt mange år i Lyon. Sistnevnte har vært der hele karrieren og står med imponerende 292 kamper og 150 mål for klubben.

Nå utdyper nederlandske Daniëlle van de Donk hvorfor det er så attraktivt å være i Lyon.

– Jeg kan bare snakke for meg selv, men det er en skikkelig fin familie. Alle er veldig åpne og imøtekommende. Du har ikke det så ofte slik i hvert lag. Alle spillerne her håper genuint at de som er på banen gjør det bra. Det er en veldig spesiell og sjelden ting i et lag, og det er derfor folk velger å bli, sier Donk til VG.

SKUFFET: Daniëlle van de Donk på Estadio de San Mames i Bilbao etter at finaletapet mot Barcelona var et faktum. Foto: Jose Breton / AP / NTB

Selv ble hun overrasket da hun signerte i 2021.

– Da jeg kom til Lyon ble jeg sjokkert over hvordan de klarte å vinne alt mulig, for fasilitetene var ikke så bra som jeg trodde de var. Nå håper jeg at vi fortsetter på den veien vi har startet, og holder oss positive. Det er imponerende at vi var i denne finalen, og selvsagt var det tøft å tape, men vi må bare fortsette, sier van De Donk.

Også nederlenderen velger å trekke frem den ferske majoritetseieren i klubben: Koreanskamerikanske Michele Kang – som også eier fotballagene London City Lionesses og Washington Spirits.

Blant annet sa Kang dette til klubbens Youtube-kanal like etter at hun gikk inn i klubben:

– Når jeg ble vist arenaen der Lyon spiller sine fleste kamper, trodde jeg først det var banen der laget varmer opp. 1200 plasser holder ikke, det er ikke akseptabelt for verdens beste fotballag.

STORE PLANER: Michele Kang, her etter semifinalen mellom Lyon og PSG i Champions League. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA / NTB

Derfor skal Lyon få en ny hjemmearena.

– Hun har gjort en fantastisk jobb for oss, sier Van de Donk til VG.

Hovedtrener Sonia Bompastor stemmer i:

– Den nye eieren har kommet inn med mye ambisjon og gitt oss midler til å holde oss på det høyeste nivå. Det er veldig hyggelig å få en ny eier som vil sette oss i best mulig tilstand, sa Bompastor til pressen dagen før finalen.

Det mener også Wendie Renard:

– Hun motiverer ledelsen til å hjelpe spillerne slik at vi kan prestere. Hun hører på klubben, sier Renard.

