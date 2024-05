– Jeg skulle ønske at tapet i stedet hadde kommet i en uviktig kamp, sa midtbanespiller Robert Andrich til RTL etter at sesongens første nederlag kom med 0-3 for Atalanta i den 52. kampen, finalen i europaligaen.

– Det er vanskelig å svelge, men vi må være ærlige og innrømme at Atalanta vant fortjent i dag. Vi må holde hodet høyt og gratulere dem. De fortjente det mer enn oss i dag, sa han.

Granit Xhaka hevdet at han ikke tenkte på muligheten for å bli første lag som har gått ubeseiret gjennom en sesong som inneholdt europacupdeltakelse.

– Helt ærlig er vi ikke interessert i det der. Vi brydde oss ikke om den rekka. Alt handlet om denne kampen, og dessverre tapte vi en finale, sa han til RTL.

– Slik er fotball. Vi visste på forhånd at det ville bli vanskelig.

Leverkusen skal allerede lørdag spille tysk cupfinale. Motstander er Kaiserslautern, som så vidt unngikk nedrykk fra 2. Bundesliga.

– Akkurat nå er skuffelsen større enn forventningene til finalen i Berlin, sa Andrich.

– Det føles bittert nå, men vi skal slå tilbake lørdag, sa Xhaka.