BISLETT: Med 47,33 løp Warholm inn til europeisk rekord på 400 meter hekk. Han smadret feltet og tok en suveren seier i Bislett Games. Etterpå var ikke eldstemann av Ingebrigtsen-brødrene i tvil på spørsmål om sunnmøringen er Norges beste friidrettsutøver.

– Når du setter europarekord, er du helt klart den beste. Det er ingen av oss andre på landslaget som er i nærheten av å sette europarekord ennå, sa han til Aftenposten.

Uttalelsen kom snaut to år etter at han tirret på seg Warholm like etter VM i London. Da var de i «strid» om hva som var størst mellom norsk gull på 400 meter hekk og bronse på 1500 meter. Den ordkrigen er nå for lengst glemt.

– Jeg har alltid vært imponert over Karsten, og jeg har veldig stor respekt for det han gjør her i dag. Jeg så han i Stockholm og hva han gjorde der. Dette var noe jeg forventet av ham, alle gjorde jo det, men det er litt press når du kommer hjem for å løpe, la Henrik Ingebrigtsen til om Warholms maktdemonstrasjon på Bislett.

– Det var veldig raust av Henrik, men også han leverte steinbra. Det er fine ord å ta med seg, sa Warholm.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Så vinnerløpet sittende på huk

Han var svært tett på da Warholm satte inn vinnerstøtet. Det var en opplevelse Ingebrigtsen ikke glemmer med det første.

– Jeg satt på huk inntil et gjerde ved 200-meterstreken. Da så jeg han suse forbi en halv meter fra meg. Det var utrolig kult. Jeg hadde vel egentlig ikke lov til å være så nærme, men jeg fikk skikkelig gode «seter», sa Ingebrigtsen.

– Det var helt sykt å se. På det punktet der jeg sto, var Karsten helt likt med McMasters. Gjennom svingen så jeg at (Kyron) McMaster begynte å slurve, og da dunket bare Karsten til hekk på hekk. Jeg sto akkurat der han begynte å kjøre ifra. Det var ganske stilig.

Tidligere på kvelden hadde Henrik Ingebrigtsen endelig klart å senke norgesrekorden på 3000-meteren. Marius Bakkens tid på 7.40,77 fra 2001 ble slått med nesten fire sekunder.

Etterpå gjennomførte han tidenes æresrunde på Bislett. Selv anslo 28-åringen å ha vært med på rundt 800 selfier i løpet av halvannen time.

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Mente brorens bragd var størst

Filip Ingebrigtsen var klar i sin tale da han ble spurt om hvem som sto for dagens største prestasjon sett med norske øyne.

– Det er definitivt Henrik for min del, men akkurat der er jeg litt subjektiv.

– Det er et ekstremt resultat det Karsten får til, men jeg har sett hva Henrik har slitt med de siste årene og hvor tøft han har hatt det. Jeg vet hvor fort 7.36 er for kroppen, og jeg har prøvd å løpe noen 3000 meter. Det er en tid ikke mange i verden klarer.

Selv måtte den mellomste av Ingebrigtsen-familiens løpebrødre nøye seg med en 9.-plass på drømmemila.

– Jeg unner Karsten følelsen av å vinne i Bislett Games. Det må være noe helt spesielt å løpe så fort. Jeg vil gjerne oppleve den en gang jeg også, men da må det (Bislett Games) bli utsatt med en måned først, sa Filip Ingebrigtsen og siktet til at han har for vane å komme i form litt senere på sommeren.

Jakob Ingebrigtsen ble nummer seks på distansen og var ikke helt fornøyd med det.

– Jeg hadde lyst å løpe enda litt fortere, men ble for ivrig, sa 18-åringen.